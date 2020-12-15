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«Аэрофлот» выделил места для отказавшихся надеть маску пассажиров

Ведомости

«Аэрофлот» выделил места в самолетах для пассажиров, которые отказываются от использования масок для профилактики коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

«Для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — сказала Спивакова журналистам. При этом авиакомпания будет дополнительно информировать о невозможности перевозки пассажиров, не готовых выполнять требования Роспотребнадзора, добавила она.

Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания не будет допускать к полету пассажиров, которые отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, а также не могут носить маски по медицинским показаниям или другим причинам. Усиление контроля за соблюдением масочного режима в «Аэрофлоте» объяснили сложной эпидемиологической обстановкой. 

В октябре Роспотребнадзор официально обязал граждан носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках для профилактики распространения коронавируса. По данным оперативного штаба на 15 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, умерли 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. скончались.

Ранее по теме: «Аэрофлот» не будет пускать на борт пассажиров без масок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных