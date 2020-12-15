«Аэрофлот» выделил места для отказавшихся надеть маску пассажиров
«Для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — сказала Спивакова журналистам. При этом авиакомпания будет дополнительно информировать о невозможности перевозки пассажиров, не готовых выполнять требования Роспотребнадзора, добавила она.
Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания не будет допускать к полету пассажиров, которые отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, а также не могут носить маски по медицинским показаниям или другим причинам. Усиление контроля за соблюдением масочного режима в «Аэрофлоте» объяснили сложной эпидемиологической обстановкой.
В октябре Роспотребнадзор официально обязал граждан носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках для профилактики распространения коронавируса. По данным оперативного штаба на 15 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, умерли 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. скончались.