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«Аэрофлот» не будет пускать на борт пассажиров без масок

Ведомости

«Аэрофлот» не будет допускать к полету пассажиров без масок, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету», — говорится в сообщении. К полету также не будут допущены пассажиры, которые не могут носить маски по медицинским показаниям или другим причинам.

Пассажиры обязаны использовать защитные маски, полностью закрывающие нос и рот, при посадке в самолет и в течение полета. Снимать маску можно только для ее замены и во время приема пищи. Усиление контроля за соблюдением масочного режима в «Аэрофлоте» объяснили сложной эпидемиологической обстановкой.

В октябре Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках для профилактики распространения коронавируса. Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей вводились на уровне регионов.

По данным оперативного штаба на 14 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 27 328 человек, скончались 450 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 2,7 млн случаев заражения. Более 2,1 млн пациентов выздоровели, более 47 тыс. — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных