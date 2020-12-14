«Аэрофлот» не будет пускать на борт пассажиров без масок
«Аэрофлот» не будет допускать к полету пассажиров без масок, сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету», — говорится в сообщении. К полету также не будут допущены пассажиры, которые не могут носить маски по медицинским показаниям или другим причинам.
Пассажиры обязаны использовать защитные маски, полностью закрывающие нос и рот, при посадке в самолет и в течение полета. Снимать маску можно только для ее замены и во время приема пищи. Усиление контроля за соблюдением масочного режима в «Аэрофлоте» объяснили сложной эпидемиологической обстановкой.
В октябре Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках для профилактики распространения коронавируса. Ранее решения о введении обязательного масочного режима в местах массового скопления людей вводились на уровне регионов.
По данным оперативного штаба на 14 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 27 328 человек, скончались 450 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 2,7 млн случаев заражения. Более 2,1 млн пациентов выздоровели, более 47 тыс. — скончались.