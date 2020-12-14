«Аэрофлот» не будет пускать на борт пассажиров без масок

«Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету», — говорится в сообщении. К полету также не будут допущены пассажиры, которые не могут носить маски по медицинским показаниям или другим причинам.