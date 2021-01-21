Спрос на антистресс-товары в январе стал максимальным за три года

Самым популярным антистресс-товаром среди российских клиентов платформы стали сквиши — игрушки, которые медленно восстанавливают форму после сжатия. Ее россияне покупали в два раза чаще, чем в январе 2020 г. Также аналитики AliExpress зафиксировали новую волну популярности фиджет-спиннеров — их покупали в два раза чаще в январе 2021 г. чем в 2020 г. Объем оборота антистресс-кубиков увеличился на треть по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 2019 — в полтора раза.