Спрос на антистресс-товары в январе стал максимальным за три года
Спрос на антистресс-товары в России в январе 2020 г. стал максимальным за три года, следует из аналитического обзора российского подразделения AliExpress, который есть у «Ведомостей».
«Спрос на антистресс-товары в 2021 году стал максимальным за три года. В период с 1 по 18 января общий объем оборота товаров из категории «антистресс» вырос в два раза по сравнению с аналогичным промежутком 2020 года, в три раза — по сравнению с 2019 годом», — говорится в сообщении компании.
В российском подразделении AliExpress добавили, что популярность антистресс-товаров в январе увеличилась и по сравнению с декабрем: общий объем спроса на категорию вырос на 60%.
«Такой рост спроса можно объяснить экономической и социальной неопределенностью из-за пандемии», — сообщили в компании. Там добавили, что на тревожность, вызванную неясными прогнозами, «накладывается традиционно сложный период выхода из праздников».
Самым популярным антистресс-товаром среди российских клиентов платформы стали сквиши — игрушки, которые медленно восстанавливают форму после сжатия. Ее россияне покупали в два раза чаще, чем в январе 2020 г. Также аналитики AliExpress зафиксировали новую волну популярности фиджет-спиннеров — их покупали в два раза чаще в январе 2021 г. чем в 2020 г. Объем оборота антистресс-кубиков увеличился на треть по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 2019 — в полтора раза.
По количеству продаж в 2020 и в 2021 гг. самым популярным стал кинетический спиннер, его продажи увеличились в январе в 2,3 раза по сравнению с январем 2020 года. В среднем покупатели были готовы потратить на избавление от стресса от 100 до 500 рублей.
Чаще всего антистресс-игрушки в январе 2021 г., по данным ритейлера, покупали жители Москвы и Петербурга, «традиционно ассоциирующихся с быстрым ритмом жизни и трудоголизмом», а также Омска и Новосибирска. Пятерку лидеров по спросу на антистресс-игрушки замкнул Ростов-на-Дону.