Потанин выделил 500 млн рублей на создание лаборатории «умных материалов»
Бизнесмен Владимир Потанин выделил из личных средств 500 млн руб. на создание в России лаборатории физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новосёлова, говорится в сообщении холдинга Потанина «Интеррос». В нем указано, что пожертвованные средства полностью закроют потребности лаборатории на первые 5 лет ее работы.
«В лаборатории Новоселова будут создаваться “умные” материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применимы к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что такие материалы могут стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга.
Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — первый проект Центра изучения мозга и сознания под руководством другого российского ученого-физика, члена-корреспондента РАН Тагира Аушева, говорится в сообщении.