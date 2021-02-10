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Потанин выделил 500 млн рублей на создание лаборатории «умных материалов»

Ведомости

Бизнесмен Владимир Потанин выделил из личных средств 500 млн руб. на создание в России лаборатории физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новосёлова, говорится в сообщении холдинга Потанина «Интеррос». В нем указано, что пожертвованные средства полностью закроют потребности лаборатории на первые 5 лет ее работы. 

«В лаборатории Новоселова будут создаваться “умные” материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применимы к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что такие материалы могут стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга. 

Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — первый проект Центра изучения мозга и сознания под руководством другого российского ученого-физика, члена-корреспондента РАН Тагира Аушева, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных