Потанин выделил 500 млн рублей на создание лаборатории «умных материалов»

«В лаборатории Новоселова будут создаваться “умные” материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применимы к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что такие материалы могут стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга.