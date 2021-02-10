USM и «Мегафон» создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане
«ЮэСэМ Телеком» и »Мегафон» создают совместное предприятие — Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка», — следует из сообщения. В СП также войдет ведущая телекоммуникационная компания Узбекистана Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. «ЮэСэМ Телеком» и »Мегафон» получат по 50% в специально созданной для вхождения в СП компании «Диджитал Инвест».
«В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА (Агентство по управлению государственными активами Узбекистана. — прим. ред.) — 49%», — следует из сообщения. При этом уточняется, что правительство страны через АУГА передаст в собственность СП долю в 100% в уставном капитале Ucell.
«Российская сторона внесёт в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan», — говорится в сообщении. Стороны утверждают, что намерены закрыть сделку в течение 2021 г.
«Мегафон» уже работает во всех сегментах телеком‑рынка в России, а также в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане. Ucell — крупнейший узбекский оператор сотовой связи, С 2018 г. он полностью контролируется правительством Узбекистана. У Ucell 8 млн абонентов в стране, он также является пионером стандарта 5G в Узбекистане.