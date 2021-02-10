USM и «Мегафон» создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

«Мегафон» уже работает во всех сегментах телеком‑рынка в России, а также в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане. Ucell — крупнейший узбекский оператор сотовой связи, С 2018 г. он полностью контролируется правительством Узбекистана. У Ucell 8 млн абонентов в стране, он также является пионером стандарта 5G в Узбекистане.