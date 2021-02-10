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USM и «Мегафон» создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

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«ЮэСэМ Телеком» (подразделение холдинга USM российского бизнесмена Алишера Усманова) и «Мегафон» (100% контролируются «ЮэСэМ Телекомом») совместно с партнерами из Узбекистана создадут совместное телекоммуникационное предприятие — Digital Holding. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«ЮэСэМ Телеком» и »Мегафон» создают совместное предприятие — Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка», — следует из сообщения. В СП также войдет ведущая телекоммуникационная компания Узбекистана Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. «ЮэСэМ Телеком» и »Мегафон» получат по 50% в специально созданной для вхождения в СП компании «Диджитал Инвест».

«В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА (Агентство по управлению государственными активами Узбекистана. — прим. ред.) — 49%», — следует из сообщения. При этом уточняется, что правительство страны через АУГА передаст в собственность СП долю в 100% в уставном капитале Ucell.

«Российская сторона внесёт в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan», — говорится в сообщении. Стороны утверждают, что намерены закрыть сделку в течение 2021 г.

«Мегафон» уже работает во всех сегментах телеком‑рынка в России, а также в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане. Ucell — крупнейший узбекский оператор сотовой связи, С 2018 г. он полностью контролируется правительством Узбекистана. У Ucell 8 млн абонентов в стране, он также является пионером стандарта 5G в Узбекистане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных