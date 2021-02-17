В крупных городах России вдвое выросло число ресторанов с доставкой

Чаще всего доставку запускал общепит в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В Петербурге число ресторанов с доставкой выросло в три раза, в Москве — на 170%, в Новосибирске — 126%. В Казани показатель вырос на 121%, в Уфе — на 112%, в Воронеже — на 91%.