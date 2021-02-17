В крупных городах России вдвое выросло число ресторанов с доставкой
По данным экспертов, в январе 2021 года число кафе и ресторанов с доставкой в городах-милионниках составило 20 161 — в 2,2 раза больше в годовом выражении.
Чаще всего доставку запускал общепит в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В Петербурге число ресторанов с доставкой выросло в три раза, в Москве — на 170%, в Новосибирске — 126%. В Казани показатель вырос на 121%, в Уфе — на 112%, в Воронеже — на 91%.
Директор Delivery Club по развитию Олег Хаустов рассказал изданию, что россияне в 2020 г. чаще заказывали блюда домашней кухни, хотя раньше был популярен фастфуд, пицца, роллы и бургеры.