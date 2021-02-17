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В крупных городах России вдвое выросло число ресторанов с доставкой

Ведомости

Количество заведений общепита, которые доставляют готовую еду самостоятельно или через сервисы доставки, выросло в 2020 году на 123% в крупнейших городах России, сообщил РБК со ссылкой на данные 2ГИС.

По данным экспертов, в январе 2021 года число кафе и ресторанов с доставкой в городах-милионниках составило 20 161 — в 2,2 раза больше в годовом выражении. 

Чаще всего доставку запускал общепит в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В Петербурге число ресторанов с доставкой выросло в три раза, в Москве — на 170%, в Новосибирске — 126%. В Казани показатель вырос на 121%, в Уфе — на 112%, в Воронеже — на 91%. 

Директор Delivery Club по развитию Олег Хаустов рассказал изданию, что россияне в 2020 г. чаще заказывали блюда домашней кухни, хотя раньше был популярен фастфуд, пицца, роллы и бургеры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных