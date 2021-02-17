Ozon увеличил оборот в 2020 году почти в 2,5 раза
Оборот (Gross Merchandise Value (GMV)) старейшего российского онлайн-ритейлера Ozon в 2020 г. увеличился на 140% по сравнению с 2019 г. — до 195 млрд руб., сообщила компания. Число заказов достигло 73,9 млн, что на 132% более, чем годом ранее. Оборот в IV квартале 2020 г. вырос более чем на 140% в годовом выражении — до 74 млрд руб. Как отмечается в материалах компании, Ozon впервые вышел на точку безубыточности по операционному денежному потоку.
В компании отмечают, что несмотря на постепенное снятие ограничительных мер из-за коронавируса, число заказов и продавцов продолжает расти. Доля оборота от продаж товаров продавцов маркетплейса в общем GMV компании составила 48% по итогам 2020 г., годом ранее этот показатель составлял 17%.
По данным Data Insight, в 2019 г. Ozon был третьим по обороту в России онлайн-ритейлером. Его ближайшие конкуренты - «Ситилинк» (еще не отчитывался за 2020 г.) и Wildberries, оборот которого в 2020 г. увеличился на 96% — до 437,2 млрд руб.
В конце 2020 г. компания провела успешное IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которой удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и проч.
Основные владельцы Ozon - АФК «Система» Владимира Евтушенкова и фонд Baring Vostok. Их доли после IPO в маркетплейсе снизились с 43% до 33,1% и 33% соответственно. Доля новых инвесторов составила 18,2%. Торги бумагами маркетплейса начались 24 ноября вечером одновременно с американской биржей Nasdaq. Цена за бумагу достигала $43,5 в ходе торгов на Nasdaq, цена предложения составляла $33. Сейчас бумаги торгуются по $65 за бумагу, его рыночная капитализация превышает $13,5 млрд, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.