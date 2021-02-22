Boeing рекомендовала приостановить полеты серии 777 после инцидента с отказом двигателя
Компания Boeing выпустила заявление, в котором порекомендовала всем авиакомпаниям приостановить эксплуатацию лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после того, как накануне в США произошло возгорание одного из таких двигателей в ходе выполнения рейса.
«Boeing активно следит за недавними событиями, связанными с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование NTSB продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока FAA не определит соответствующий протокол проверки», — говорится в сообщении.
В компании также поддержали решение японского авиарегулятора приостановить эксплуатацию самолетов с этим двигателем.
Ранее рейс 328 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после того, как в ходе выполнения рейса произошло возгорание одного из двигателей. Как отмечал телеканал CNN, из-за инцидента часть массивных обломков двигателя упали прямо на жилые районы неподалеку от Денвера. В результате происшествия никто не пострадал.
United Airlines объявила о приостановке эксплуатации лайнеров с этим двигателем, американский авиарегулятор начал проверку.