Boeing рекомендовала приостановить полеты серии 777 после инцидента с отказом двигателя

Ранее рейс 328 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после того, как в ходе выполнения рейса произошло возгорание одного из двигателей. Как отмечал телеканал CNN, из-за инцидента часть массивных обломков двигателя упали прямо на жилые районы неподалеку от Денвера. В результате происшествия никто не пострадал.