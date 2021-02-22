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Boeing рекомендовала приостановить полеты серии 777 после инцидента с отказом двигателя

Ведомости

Компания Boeing выпустила заявление, в котором порекомендовала всем авиакомпаниям приостановить эксплуатацию лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после того, как накануне в США произошло возгорание одного из таких двигателей в ходе выполнения рейса.

«Boeing активно следит за недавними событиями, связанными с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование NTSB продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока FAA не определит соответствующий протокол проверки», — говорится в сообщении.

В компании также поддержали решение японского авиарегулятора приостановить эксплуатацию самолетов с этим двигателем.

Ранее рейс 328 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета после того, как в ходе выполнения рейса произошло возгорание одного из двигателей. Как отмечал телеканал CNN, из-за инцидента часть массивных обломков двигателя упали прямо на жилые районы неподалеку от Денвера. В результате происшествия никто не пострадал.

United Airlines объявила о приостановке эксплуатации лайнеров с этим двигателем, американский авиарегулятор начал проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных