Газпромбанк по итогам 2020 года получил 56 млрд рублей чистой прибыли

«Вовремя начав трансформацию и цифровизацию банка с фокусом на развитие розничного бизнеса в 2018 году, мы оказались подготовлены к вызовам, с которыми столкнулись в начале 2020 года. Двухзначный годовой прирост розницы в активах и обязательствах банка, сохранение показателя чистой процентной маржи на «допандемийных» уровнях, рост чистого комиссионного дохода, увеличившегося в 2020 году на 24% по сравнению с 2019 годом – заслуженные результаты продолжающегося трансформационного процесса в банке», — отметил зампред правления Газпромбанка Александр Соболь, его слова приводятся в сообщении.