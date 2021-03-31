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Газпромбанк по итогам 2020 года получил 56 млрд рублей чистой прибыли

Ведомости

Чистая прибыль Газпромбанка по итогам 2020 года выросла на 25,6% — до 56 млрд руб., сообщается в финансовой отчетности банка за прошлый год в соответствии с МСФО.

При этом нормализованная чистая прибыль банка с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд руб. по выпущенным бессрочным облигациям (погашенным в апреле 2020 года) составила 43,3 млрд руб. За год данный показатель сократился на 2,9%.

Как указано в отчетности, чистые комиссионные доходы банка за прошлый год составили 42,4 млрд руб. в сравнении с 34,2 млрд руб. в 2019 году, в то время как чистая процентная маржа сохранилась на уровне 2019 года и составила 2,8%. Совокупная стоимость активов банка на 31 декабря 2020 года находилась на уровне 7,53 трлн руб. (в прошлом году показатель составлял 6,58 трлн руб.).

Совокупный кредитный портфель банка на конец 2020 года составил 5,25 трлн руб. против 4,59 трлн руб. на 31 декабря 2019 года. Счета клиентов составили 5,82 трлн руб. в сравнении с 4,96 трлн руб. в конце 2019 года, отношение кредитов к депозитам на 31 декабря 2020 года составило 90,1%.

«Вовремя начав трансформацию и цифровизацию банка с фокусом на развитие розничного бизнеса в 2018 году, мы оказались подготовлены к вызовам, с которыми столкнулись в начале 2020 года. Двухзначный годовой прирост розницы в активах и обязательствах банка, сохранение показателя чистой процентной маржи на «допандемийных» уровнях, рост чистого комиссионного дохода, увеличившегося в 2020 году на 24% по сравнению с 2019 годом – заслуженные результаты продолжающегося трансформационного процесса в банке», — отметил зампред правления Газпромбанка Александр Соболь, его слова приводятся в сообщении.

Нормализованный совокупный доход группы Газпромбанка в 2020 году, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений, составил 56,5 млрд руб. За год показатель увеличился на 44,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных