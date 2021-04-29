Выручка Mail.ru Group в I квартале увеличилась на 27,4%
Выручка Mail.ru Group (MRG) в I квартале выросла на 27,4% в годовом выражении — до 28,3 млрд руб., следует из неаудированного отчета компании по МСФО.
Выручка Mail.ru Group в I квартале увеличилась в основном за счет роста сегментов «Игры» (+42,2% в годовом сопоставлении, до 11 млрд руб.) и «Образовательные технологии» (рост в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,2 млрд руб.).
Выручка от рекламы в I квартале 2021 г. увеличилась на 22% год к году и достигла 10,5 млрд руб. Рост выручки от рекламы в I квартале составил 22% в годовом сопоставлении, что лучше результата предыдущего квартала (тогда рост составил 10,2%), отметили в компании. Самым быстрорастущим из продуктов остается «ВКонтакте»: общая выручка сервиса в I квартале выросла на 21,2%. Образовательные проекты Skillbox и GeekBrains за отчетный период нарастили выручку в 2,9 раза в годовом выражении — до 2,2 млрд руб. Компания ожидает, что по итогам 2021 г. выручка сегмента составит до 9 млрд руб., а показатель рентабельности по EBITDA будет положительным.
Показатель EBITDA за I квартал вырос на 8,1% до 6,07 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 21,5%. Чистая прибыль снизилась на 7% до 1,95 млрд руб.
Однако, с учетом участия MRG в совместных предприятиях и других ассоциированных компаний, MRG увеличила убыток до 1,8 млрд руб. против убытка в 167 млн руб. в I квартале прошлого года. СП со Сбером — компания «О2О холдинг», в которое входят Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», «Ситимобил», YouDrive и др., — в I квартале увеличила убыток до 3,1 млрд руб. против 2 млрд руб. годом ранее. СП MRG с Alibaba Group, «Мегафоном», РФПИ и Mubadala Investment Company — «AliExpress Россия» — также нарастила убытки до 478 млн руб. против 245 млн руб. в I квартале 2020 г.
Оборот товаров «О2О» в I квартале составил 40,7 млрд руб., что вдвое выше аналогичного показателя прошлого года. В частности, Delivery Club увеличила валовую выручку до 3,2 млрд руб. (рост в 1,8 раза год к году), а число заказов — до 17,6 млн (рост в 1,6 раза год к году).
В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Сбер обсуждает раздел активов с MRG в рамках созданного СП. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в апрельском интервью РБК заявил, что компании находят решения возникающих проблем. По его словам, у Сбера с MRG намного меньше конкурирующих направлений, чем с «Яндексом», при этом проблемы все же возникают, так как «соприкасаются две экосистемы». Представитель MRG сообщал «Ведомостям», что компания не собирается выходить из СП со Сбером.