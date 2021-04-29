Выручка Mail.ru Group в I квартале увеличилась на 27,4%

Выручка от рекламы в I квартале 2021 г. увеличилась на 22% год к году и достигла 10,5 млрд руб. Рост выручки от рекламы в I квартале составил 22% в годовом сопоставлении, что лучше результата предыдущего квартала (тогда рост составил 10,2%), отметили в компании. Самым быстрорастущим из продуктов остается «ВКонтакте»: общая выручка сервиса в I квартале выросла на 21,2%. Образовательные проекты Skillbox и GeekBrains за отчетный период нарастили выручку в 2,9 раза в годовом выражении — до 2,2 млрд руб. Компания ожидает, что по итогам 2021 г. выручка сегмента составит до 9 млрд руб., а показатель рентабельности по EBITDA будет положительным.