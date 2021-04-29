«Мега» и IKEA начнут принимать деревянную мебель на переработку

Торговая сеть IKEA была основана в 1943 г., сейчас она представлена более чем в 30 странах мира. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров «Мега». На территории страны открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и пять дизайн-студий IKEA.