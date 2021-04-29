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«Мега» и IKEA начнут принимать деревянную мебель на переработку

Ведомости

Ритейлер IKEA и торговые центры «Мега» запускают в Москве и Санкт-Петербурге сервис по приему деревянной мебели для переработки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение IKEA. 

«Покупатели смогут сдать на переработку деревянную мебель любого производителя, включая мебель из массива дерева и древесных плит разных видов. Мягкая мебель с компонентами из древесины, а также мебель из металла и пластика приему не подлежит», — говорится в релизе.

Предметы в хорошем состоянии будут направляться благотворительным фондам для передачи нуждающимся. Остальная часть мебели будет измельчена в щепу, отметили в компании. Переработанные материалы будут использоваться для производства древесно-стружечных плит для новой мебели на фабрике «ИКЕА Индастри Новгород». Непригодное для производства сырье станет топливом для производства тепловой энергии на фабрике.

Торговая сеть IKEA была основана в 1943 г., сейчас она представлена более чем в 30 странах мира. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров «Мега». На территории страны открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и пять дизайн-студий IKEA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных