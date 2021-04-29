«Мега» и IKEA начнут принимать деревянную мебель на переработку
Ритейлер IKEA и торговые центры «Мега» запускают в Москве и Санкт-Петербурге сервис по приему деревянной мебели для переработки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение IKEA.
«Покупатели смогут сдать на переработку деревянную мебель любого производителя, включая мебель из массива дерева и древесных плит разных видов. Мягкая мебель с компонентами из древесины, а также мебель из металла и пластика приему не подлежит», — говорится в релизе.
Предметы в хорошем состоянии будут направляться благотворительным фондам для передачи нуждающимся. Остальная часть мебели будет измельчена в щепу, отметили в компании. Переработанные материалы будут использоваться для производства древесно-стружечных плит для новой мебели на фабрике «ИКЕА Индастри Новгород». Непригодное для производства сырье станет топливом для производства тепловой энергии на фабрике.
Торговая сеть IKEA была основана в 1943 г., сейчас она представлена более чем в 30 странах мира. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров «Мега». На территории страны открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и пять дизайн-студий IKEA.