Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

«Газпром» сравнил углеродный след от СПГ из США со следом динозавра

Ведомости

Углеродный след от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США схож со следом динозавра, заявил на дне инвестора заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин.

«Газпром» в полной мере осознаёт свою ответственность перед будущими поколениями... Для «Газпрома» минимизация негативного влияния на окружающую среду и низкоуглеродное развитие являются важным направлением работы», — сказал он.

По словам Аксютина, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с потенциальными конкурентами — поставщиками СПГ. «Для наглядности: углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека (26 см), след от поставок СПГ из Катара и Алжира — со следом слона (50 см), а из США — со следом не дошедшего до наших дней динозавра (более 1 м)», — сказал он.

Согласно презентации компании, углеродный след от трубопроводного газа из России почти в 3,5 раза меньше, чем аналогичный показатель СПГ из США.

Он уточнил, что по итогам 2020 г. выбросы парниковых газов компанией сократились почти на 15%. В долгосрочной перспективе дополнительным инструментом низкоуглеродного развития может стать расширение использования водорода, сказал Аксютин. В настоящее время сырьем для получения более 75% всего водорода в мире является природный газ.

«Приоритетом для «Газпрома» на данном этапе является развитие производства водорода из природного газа. В дальнейшем мы хотим производить водород без выбросов диоксида углерода», — подчеркнул он.

Аксютин заметил, что спрос на газ продолжит расти на горизонте более чем 20 лет. По его словам, к 2040 г. газ обеспечит почти 40% нового спроса на энергию против 34% у ВИЭ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных