«Газпром» сравнил углеродный след от СПГ из США со следом динозавра

По словам Аксютина, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с потенциальными конкурентами — поставщиками СПГ. «Для наглядности: углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека (26 см), след от поставок СПГ из Катара и Алжира — со следом слона (50 см), а из США — со следом не дошедшего до наших дней динозавра (более 1 м)», — сказал он.