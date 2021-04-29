«Газпром» сравнил углеродный след от СПГ из США со следом динозавра
Углеродный след от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США схож со следом динозавра, заявил на дне инвестора заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин.
«Газпром» в полной мере осознаёт свою ответственность перед будущими поколениями... Для «Газпрома» минимизация негативного влияния на окружающую среду и низкоуглеродное развитие являются важным направлением работы», — сказал он.
По словам Аксютина, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с потенциальными конкурентами — поставщиками СПГ. «Для наглядности: углеродный след от поставок трубопроводного газа из России можно сравнить с длиной следа человека (26 см), след от поставок СПГ из Катара и Алжира — со следом слона (50 см), а из США — со следом не дошедшего до наших дней динозавра (более 1 м)», — сказал он.
Согласно презентации компании, углеродный след от трубопроводного газа из России почти в 3,5 раза меньше, чем аналогичный показатель СПГ из США.
Он уточнил, что по итогам 2020 г. выбросы парниковых газов компанией сократились почти на 15%. В долгосрочной перспективе дополнительным инструментом низкоуглеродного развития может стать расширение использования водорода, сказал Аксютин. В настоящее время сырьем для получения более 75% всего водорода в мире является природный газ.
«Приоритетом для «Газпрома» на данном этапе является развитие производства водорода из природного газа. В дальнейшем мы хотим производить водород без выбросов диоксида углерода», — подчеркнул он.
Аксютин заметил, что спрос на газ продолжит расти на горизонте более чем 20 лет. По его словам, к 2040 г. газ обеспечит почти 40% нового спроса на энергию против 34% у ВИЭ.