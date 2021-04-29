На рынке финтех-решений для торгового финансирования сменился лидер

Финансирование кредиторской задолженности корпораций — один из самых быстрорастущих сегментов рынка торгового финансирования. По данным октябрьского отчета McKinsey за прошлый год, среднегодовой темп прироста объемов сделок с применением реверсивного факторинга в мире оценивается в 15—20%. В России, по предварительным данным отчета Ассоциации факторинговых компаний, совокупный портфель рынка факторинга на 1 апреля 2021 г. составил 962 млрд руб., что на 34% больше, чем в прошлом году.