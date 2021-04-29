На рынке финтех-решений для торгового финансирования сменился лидер
Общий объем профинансированных сделок на блокчейн-платформе Factorin за первые три месяца 2021 г. вырос на 240% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 48 млрд руб., говорится в отчете компании.
Квартальные результаты крупнейшего игрока на российском рынке финтех-решений для торгового финансирования, электронной площадки Factorplat от Edisoft, впервые оказались ниже, чем у Factorin, — 44 млрд руб. по итогам января — марта 2021 г. (+7,3% год к году), следует из его данных.
Финансирование кредиторской задолженности корпораций — один из самых быстрорастущих сегментов рынка торгового финансирования. По данным октябрьского отчета McKinsey за прошлый год, среднегодовой темп прироста объемов сделок с применением реверсивного факторинга в мире оценивается в 15—20%. В России, по предварительным данным отчета Ассоциации факторинговых компаний, совокупный портфель рынка факторинга на 1 апреля 2021 г. составил 962 млрд руб., что на 34% больше, чем в прошлом году.
Технологические решения помогают банкам и факторинговым компаниям увеличивать рентабельность. В исследовании »Эксперта РА» участники рынка говорили, что благодаря финтехам они ускоряют обработку документов и снижают риски. Самые большие ожидания в сегменте торгового финансирования, по данным ВТО, связаны с решениями на блокчейне.