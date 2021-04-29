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На рынке финтех-решений для торгового финансирования сменился лидер

Ведомости

Общий объем профинансированных сделок на блокчейн-платформе Factorin за первые три месяца 2021 г. вырос на 240% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 48 млрд руб., говорится в отчете компании.

Квартальные результаты крупнейшего игрока на российском рынке финтех-решений для торгового финансирования, электронной площадки Factorplat от Edisoft, впервые оказались ниже, чем у Factorin, — 44 млрд руб. по итогам января — марта 2021 г. (+7,3% год к году), следует из его данных.

Финансирование кредиторской задолженности корпораций — один из самых быстрорастущих сегментов рынка торгового финансирования. По данным октябрьского отчета McKinsey за прошлый год, среднегодовой темп прироста объемов сделок с применением реверсивного факторинга в мире оценивается в 15—20%. В России, по предварительным данным отчета Ассоциации факторинговых компаний, совокупный портфель рынка факторинга на 1 апреля 2021 г. составил 962 млрд руб., что на 34% больше, чем в прошлом году.

Технологические решения помогают банкам и факторинговым компаниям увеличивать рентабельность. В исследовании »Эксперта РА» участники рынка говорили, что благодаря финтехам они ускоряют обработку документов и снижают риски. Самые большие ожидания в сегменте торгового финансирования, по данным ВТО, связаны с решениями на блокчейне.

Factorin — финтех-компания, созданная в 2019 г. в партнерстве с инвестиционной компанией Digital Horizon. Первым крупным покупателем на платформе стала группа компаний «Дикси». В настоящий момент с Factorin также работают ритейлер «Магнит», розничная сеть МТС и супермаркеты «Виктория».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных