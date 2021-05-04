Регулятор счел возможным строительство «Северного потока — 2» с конца мая

«С конца мая строительство может быть возобновлено», — сказала она, отметив, что поданный иск «имеет приостанавливающее действие» лишь для выданного в середине января этого года разрешения BSH. Это связано с тем, что еще в 2018 г. было выдано постоянное разрешение на укладку «Северного потока — 2» с конца мая до конца сентября, пояснили в пресс-службе регулятора.