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Регулятор счел возможным строительство «Северного потока — 2» с конца мая

Ведомости

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) считает возможным возобновление с конца мая строительства «Северного потока — 2» после иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU), заявила агентству ТАСС представитель регулятора.

«С конца мая строительство может быть возобновлено», — сказала она, отметив, что поданный иск «имеет приостанавливающее действие» лишь для выданного в середине января этого года разрешения BSH. Это связано с тем, что еще в 2018 г. было выдано постоянное разрешение на укладку «Северного потока — 2» с конца мая до конца сентября, пояснили в пресс-службе регулятора.

Ранее NABU сообщил о подаче иска в административный суд Гамбурга против выданного в январе 2021 г. разрешения на строительство газопровода. 13 апреля аналогичный иск подала природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Экологи считают, что газопровод нанесет региону «значительный экологический ущерб», а при выдаче разрешения на его строительство были допущены «вопиющие ошибки в процедуре». Комментируя эти заявления, BSH отмечал, что прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны.

Ранее по теме: Экологи подали иск в суд Гамбурга против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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