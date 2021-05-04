Регулятор счел возможным строительство «Северного потока — 2» с конца мая
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) считает возможным возобновление с конца мая строительства «Северного потока — 2» после иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU), заявила агентству ТАСС представитель регулятора.
«С конца мая строительство может быть возобновлено», — сказала она, отметив, что поданный иск «имеет приостанавливающее действие» лишь для выданного в середине января этого года разрешения BSH. Это связано с тем, что еще в 2018 г. было выдано постоянное разрешение на укладку «Северного потока — 2» с конца мая до конца сентября, пояснили в пресс-службе регулятора.
Ранее NABU сообщил о подаче иска в административный суд Гамбурга против выданного в январе 2021 г. разрешения на строительство газопровода. 13 апреля аналогичный иск подала природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Экологи считают, что газопровод нанесет региону «значительный экологический ущерб», а при выдаче разрешения на его строительство были допущены «вопиющие ошибки в процедуре». Комментируя эти заявления, BSH отмечал, что прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны.