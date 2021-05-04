Правительство временно запретило вывоз гречки из России
Правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 г. включительно временный запрет на вывоз из РФ товаров по перечню согласно приложению», — говорится в документе. В приложении к нему указаны: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что в правительстве обсуждают введение временного запрета на экспорт гречихи и гречневой крупы. Позднее по итогам правительственного межведомственного совещания о мерах мониторинга и реагирования на рост цен сообщалось, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречки.