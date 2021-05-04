Правительство временно запретило вывоз гречки из России

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что в правительстве обсуждают введение временного запрета на экспорт гречихи и гречневой крупы. Позднее по итогам правительственного межведомственного совещания о мерах мониторинга и реагирования на рост цен сообщалось, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречки.