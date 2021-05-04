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Правительство временно запретило вывоз гречки из России

Ведомости

Правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 г. включительно временный запрет на вывоз из РФ товаров по перечню согласно приложению», — говорится в документе. В приложении к нему указаны: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что в правительстве обсуждают введение временного запрета на экспорт гречихи и гречневой крупы. Позднее по итогам правительственного межведомственного совещания о мерах мониторинга и реагирования на рост цен сообщалось, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречки.

Ранее по теме: В правительстве анонсировали предложения по снижению объемов экспорта гречки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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