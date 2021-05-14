Реконструкция терминала F Шереметьево начнется в 2021 году
Реконструкцию терминала F московского аэропорта Шереметьево планируется начать в 2021 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замгендиректора аэропорта Андрея Никулина.
«В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания — экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы», — сказал Никулин.
По его словам, работа терминала С возобновится в мае 2022 г.
«Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С», — добавил он.
Всего в Шереметьево шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы).