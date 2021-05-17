В Германии разрешили укладку «Северного потока — 2» в водах страны
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило начать в мае строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
«Речь идет о работах по прокладке труб на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик "Фортуна"», — поясняет агентство.
В начале мая Союз защиты природы Германии (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток–2». Иску предшествовала процедура возражения — NABU оспаривал выданное правительством Германии разрешение на строительство газопровода.
Как отмечает агентство, из-за «приостанавливающего действия» исков NABU и другой экологической организации DUH строить «Северный поток — 2» не разрешалось. Позднее проект строительства российского участка «Северного потока — 2» успешно прошел Главгосэкспертизу. Эксперты «пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Работа над газопроводом возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.