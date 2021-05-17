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В Германии разрешили укладку «Северного потока — 2» в водах страны

Ведомости

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило начать в мае строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

«Речь идет о работах по прокладке труб на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик "Фортуна"», — поясняет агентство.

В начале мая Союз защиты природы Германии (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток–2». Иску предшествовала процедура возражения — NABU оспаривал выданное правительством Германии разрешение на строительство газопровода.

Как отмечает агентство, из-за «приостанавливающего действия» исков NABU и другой экологической организации DUH строить «Северный поток — 2» не разрешалось. Позднее проект строительства российского участка «Северного потока — 2» успешно прошел Главгосэкспертизу. Эксперты «пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Работа над газопроводом возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.

Ранее по теме: Посол России в ФРГ оценил срок завершения строительства «Северного потока–2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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