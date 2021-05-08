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Посол России в ФРГ оценил срок завершения строительства «Северного потока–2»

Ведомости

Строительство трубопровода «Северный поток–2» может быть завершено до 26 сентября, когда в Германии пройдут выборы в бундестаг, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, существенное влияние на реализацию работ будут оказывать погодные условия.

«Я очень надеюсь на то, что он будет готов еще до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед», — сказал Нечаев (цитата по ТАСС). Дипломат уточнил, что строителям предстоит завершить укладку почти 100 км газопровода.

Российский посол также напомнил, что сотрудничество Москвы и Берлина в вопросах поставок газа длится уже более 50 лет, оно продолжалось «даже в худшие времена холодной войны». «И сейчас стоит вопрос, хотим ли мы €10 млрд похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа», — отметил Нечаев.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вокруг «Северного потока–2» идет политическая борьба, но Германия, несмотря на позицию ряда других стран Европейского союза, приняла решение в пользу газопровода. В то же время она выступила за сохранение транзита российского газа через Украину в Европу.

«Северный поток–2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Против завершения его строительства выступают США и ряд их союзников в Европе. Американцы последовательно вводили санкции против компаний–участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке.

В начале мая Союз защиты природы Германии (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток–2».

Ранее по теме: Меркель заявила о решении Германии в пользу «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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