Посол России в ФРГ оценил срок завершения строительства «Северного потока–2»
Строительство трубопровода «Северный поток–2» может быть завершено до 26 сентября, когда в Германии пройдут выборы в бундестаг, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. По его словам, существенное влияние на реализацию работ будут оказывать погодные условия.
«Я очень надеюсь на то, что он будет готов еще до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед», — сказал Нечаев (цитата по ТАСС). Дипломат уточнил, что строителям предстоит завершить укладку почти 100 км газопровода.
Российский посол также напомнил, что сотрудничество Москвы и Берлина в вопросах поставок газа длится уже более 50 лет, оно продолжалось «даже в худшие времена холодной войны». «И сейчас стоит вопрос, хотим ли мы €10 млрд похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа», — отметил Нечаев.
20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вокруг «Северного потока–2» идет политическая борьба, но Германия, несмотря на позицию ряда других стран Европейского союза, приняла решение в пользу газопровода. В то же время она выступила за сохранение транзита российского газа через Украину в Европу.
«Северный поток–2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Против завершения его строительства выступают США и ряд их союзников в Европе. Американцы последовательно вводили санкции против компаний–участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке.
В начале мая Союз защиты природы Германии (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток–2».