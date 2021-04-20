Меркель заявила о решении Германии в пользу «Северного потока-2»

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Против завершения его строительства выступают Польша и США. Соединенные штаты последовательно вводили санкции против компаний-участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. В России такое отношение США считают проявлением «нечестной конкуренции».