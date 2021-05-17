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Генконсул Германии выразил уверенность в достройке «Северного потока — 2»

Ведомости

Германия полагает, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, заявил журналистам генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

«Насколько я знаю, 80 километров еще осталось построить на сегодняшний день. Более детальной информацией, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет достроен», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Крузе отметил, что консорциум инвесторов принимает решение о реализации данного проекта, поэтому важно понимать, что все согласования проходят в соответствии с европейским правом. Федеральное правительство Германии, в свою очередь, поддерживает «Северный поток — 2» и считает данный проект разумным, подчеркнул генконсул.

Ранее сегодня ТАСС сообщил, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило начать строительство «Северного потока — 2» в водах страны в мае. Этому предшествовала главгосэкспертиза, по итогам которой «результаты инженерных изысканий и проектная документация» были признаны соответствующими необходимым для продолжения работы над проектом требованиям.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Работа над газопроводом возобновилась в начале февраля спустя более года после приостановки из-за возражений и санкций США, считающих «Северный поток — 2» угрозой энергобезопасности Европы.

Ранее по теме: В Германии разрешили укладку «Северного потока — 2» в водах страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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