Основатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» подал заявление о банкротстве
Основатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван подал заявление о собственном банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел. Заявление было подано 13 мая, дата судебного заседания пока не назначена.
В феврале Пресненский суд Москвы заочно арестовал Белойвана после того, как его объявили в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. Срок ареста составляет два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
В июле прошлого года Следственный комитет объявил Белойвана в федеральный розыск по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199.2). Тогда следователи сочли, что бизнесмен не заплатил 57 млн руб.
А в июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Выйдя на свободу, Белойван не выполнил обещание о погашении налоговой задолженности и скрылся от следствия, сообщал СК.
В сеть «Корчма Тарас Бульба», основанную в 1999 г., входит 11 заведений. Все они находятся в Москве.