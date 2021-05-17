Основатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» подал заявление о банкротстве

А в июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Выйдя на свободу, Белойван не выполнил обещание о погашении налоговой задолженности и скрылся от следствия, сообщал СК.