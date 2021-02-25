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Суд заочно арестовал основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

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Пресненский суд Москвы заочно арестовал основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщили в пресс-службе суда. Ранее Белойван был объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. 

«Пресненским районным судом удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана, которому заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере)», — сообщили в суде. 

Там отметили, что срок ареста составляет два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. 

В июле прошлого года Следственный комитет объявил Белойвана в федеральный розыск по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199.2). Тогда следователи сочли, что бизнесмен не заплатил 57 млн руб.

А в июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Выйдя на свободу, Белойван не выполнил обещание о погашении налоговой задолженности и скрылся от следствия.

В сеть «Корчма Тарас Бульба», основанную в 1999 г., входит 11 заведений. Все они находятся в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных