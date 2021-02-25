Суд заочно арестовал основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба»
Пресненский суд Москвы заочно арестовал основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщили в пресс-службе суда. Ранее Белойван был объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.
«Пресненским районным судом удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана, которому заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере)», — сообщили в суде.
Там отметили, что срок ареста составляет два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
В июле прошлого года Следственный комитет объявил Белойвана в федеральный розыск по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199.2). Тогда следователи сочли, что бизнесмен не заплатил 57 млн руб.
А в июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Выйдя на свободу, Белойван не выполнил обещание о погашении налоговой задолженности и скрылся от следствия.
В сеть «Корчма Тарас Бульба», основанную в 1999 г., входит 11 заведений. Все они находятся в Москве.