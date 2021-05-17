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Новак объяснил уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, так как он сугубо коммерческий и в нем заинтересована не только Россия, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в интервью «Московскому комсомольцу».

«Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован», — сказал он, отвечая на вопрос, каковы реальные шансы достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.

Говоря о желании США добиться запрета на завершение проекта, Новак отметил, что это является «протекционизмом чистой воды». По его словам, американская сторона хочет реализовать свой сжиженный природный газ, который дороже российского, а потому — недостаточно конкурентоспособен.

Вице-премьер отметил, что подобные меры внерыночной экономической конкуренции США используют и в других секторах. В качестве примера таковых он привел банковскую сферу, а также автомобильную и медицинскую отрасли.

Ранее сегодня ТАСС сообщил, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило начать строительство «Северного потока — 2» в водах страны в мае. После этого генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сказал журналистам, что «Северный поток — 2» будет достроен, осталось проложить еще около 80 километров газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Работа над газопроводом возобновилась в начале февраля спустя более года после приостановки из-за возражений и санкций США, называющих «Северный поток — 2» угрозой энергобезопасности Европы.

Ранее по теме: Генконсул Германии выразил уверенность в достройке «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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