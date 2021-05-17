Новак объяснил уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, так как он сугубо коммерческий и в нем заинтересована не только Россия, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в интервью «Московскому комсомольцу».
«Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован», — сказал он, отвечая на вопрос, каковы реальные шансы достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.
Говоря о желании США добиться запрета на завершение проекта, Новак отметил, что это является «протекционизмом чистой воды». По его словам, американская сторона хочет реализовать свой сжиженный природный газ, который дороже российского, а потому — недостаточно конкурентоспособен.
Вице-премьер отметил, что подобные меры внерыночной экономической конкуренции США используют и в других секторах. В качестве примера таковых он привел банковскую сферу, а также автомобильную и медицинскую отрасли.
Ранее сегодня ТАСС сообщил, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило начать строительство «Северного потока — 2» в водах страны в мае. После этого генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сказал журналистам, что «Северный поток — 2» будет достроен, осталось проложить еще около 80 километров газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Работа над газопроводом возобновилась в начале февраля спустя более года после приостановки из-за возражений и санкций США, называющих «Северный поток — 2» угрозой энергобезопасности Европы.