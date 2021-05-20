«Газпром» отказался от планов строительства газопроводов в Индию и Японию

Существует несколько возможных причин для отказа «Газпрома» от строительства газопровода, в том числе и военный конфликт между Пакистаном и Индией, продолжающийся с 1974 г., пояснил «Ведомостям» гендиректор «Инфо-ТЭК» Терминал Рустам Танкаев. По его словам, отказ от строительство газопровода – это, скорее, плохая новость для Ирана, у которого нет рынка сбыта для газа. Строительство газопровода из Ирана в Индию через Пакистан обсуждалось еще в 1996 г. Однако Индия отказалась от проекта после того, как в 2008 г. США ввели санкции против Ирана из-за ядерной программы.