«Газпром» отказался от планов строительства газопроводов в Индию и Японию
«Газпром» решил отказаться от планов строительства газопроводов в Индию и Японию, заявила на пресс-конференции зампред газового холдинга Елена Бурмистрова.
«На сегодняшний день мы не рассматриваем строительство газопровода в Индию. Действительно несколько лет назад велись такие разговоры, в частности это предлагала индийская сторона, но, как вы понимаете, это слишком капиталоемкий маршрут», — сказала она.
Для поставок в Индию существует «гибкая труба» — СПГ-поставки, которые осуществляет «Газпром», уточнила она.
Строительство трубы в Японию также не рассматривается, добавила она.
«Нет, на сегодняшний момент мы не рассматриваем такой проект. Мы считаем, что в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос», — заключила она.
В конце 2017 г. «Газпром» и иранская нефтегазовая компания NIOC подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере реализации проекта строительства морского газопровода Иран — Пакистан — Индия, протяженностью 1,2 тыс. км. Поставки газа в Индию планировалось осуществлять через исключительную экономическую зону Пакистана по дну Персидского залива.
Существует несколько возможных причин для отказа «Газпрома» от строительства газопровода, в том числе и военный конфликт между Пакистаном и Индией, продолжающийся с 1974 г., пояснил «Ведомостям» гендиректор «Инфо-ТЭК» Терминал Рустам Танкаев. По его словам, отказ от строительство газопровода – это, скорее, плохая новость для Ирана, у которого нет рынка сбыта для газа. Строительство газопровода из Ирана в Индию через Пакистан обсуждалось еще в 1996 г. Однако Индия отказалась от проекта после того, как в 2008 г. США ввели санкции против Ирана из-за ядерной программы.
Индия считается одним из самых перспективных рынков газа. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2025 г. потребление газа в этой стране может превысить 100 млрд куб. м, из которых около 60 млрд куб. м будет приходиться на импорт.
О планах по строительству газопровода в Японию говорил в 2016 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Без сомнения, такой проект может иметь место. В данный момент эта тема пока только обозначена. В любом случае технологически это не такой простой вопрос, но все-таки осуществимый. Думаю, в самое ближайшее время этот проект может стать предметом переговоров между Россией и Японией», — говорил тогда Миллер. В середине 2017 г. бывший на тот момент заместителем председателя правления «Газпрома» Александр Медведев не исключил наличия экономической целесообразности в строительстве газопровода в Японию.
Япония является крупнейшим в мире потребителем СПГ, отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, проект газопровода из Сахалина в Хоккайдо является труднореализуемым и с технической и с экономической точки зрения. Проект газопровода общей протяженностью 1,5 тыс. км обсуждался в 2017 г., тогда его стоимость оценивалась в $6,7 млрд. По словам Фролова, у «Газпрома» достаточно обширный рынок сбыта газа, и гораздо логичней будет выглядеть не строительство газопровода, а увеличение мощностей для производства СПГ.