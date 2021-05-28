«Победа» 1 июля возобновит полеты в Пизу и Римини из Москвы

Ранее лоукостер сообщил о возобновлении полетов в Милан, а также анонсировал рейсы в Рим. При этом официальное авиасообщение с Италией, которое было прекращено из-за пандемии, еще не возобновлено. Авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. Посетить Италию могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.