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«Победа» 1 июля возобновит полеты в Пизу и Римини из Москвы

Ведомости

Авиакомпания «Победа» с 1 июля возобновит рейсы из Москвы в итальянские города Пиза и Римини, сообщает ТАСС.

«Лоукостер "Победа" открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы», — передает агентство, отмечая, что полеты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта Внуково. Рейсы планируется выполнять по воскресеньям.

Ранее лоукостер сообщил о возобновлении полетов в Милан, а также анонсировал рейсы в Рим. При этом официальное авиасообщение с Италией, которое было прекращено из-за пандемии, еще не возобновлено. Авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. Посетить Италию могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что Италия откроется для иностранных туристов этим летом, возможно, 2 июня — в День Республики. Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы.

Ранее по теме: «Победа» анонсировала возобновление полетов в Рим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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