«Победа» 1 июля возобновит полеты в Пизу и Римини из Москвы
Авиакомпания «Победа» с 1 июля возобновит рейсы из Москвы в итальянские города Пиза и Римини, сообщает ТАСС.
«Лоукостер "Победа" открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы», — передает агентство, отмечая, что полеты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта Внуково. Рейсы планируется выполнять по воскресеньям.
Ранее лоукостер сообщил о возобновлении полетов в Милан, а также анонсировал рейсы в Рим. При этом официальное авиасообщение с Италией, которое было прекращено из-за пандемии, еще не возобновлено. Авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. Посетить Италию могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.
Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что Италия откроется для иностранных туристов этим летом, возможно, 2 июня — в День Республики. Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы.