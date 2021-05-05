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«Победа» анонсировала возобновление полетов в Рим

Ведомости

Лоукостер «Победа» возобновит полеты из Москвы в Рим с 12 июня, сообщила пресс-служба компании.

«Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю — по субботам», – говорится в сообщении. Компания открыла продажу билетов на рейсы. Это второе итальянское направление «Победы». Летом лоукостер также будет выполнять рейсы из Москвы в Бергамо (Милан).

Регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено в связи с пандемией коронавируса. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. Посетить Италию могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что Италия откроется для иностранных туристов этим летом, возможно, 2 июня — в День Республики. Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы.

Ранее по теме: Генконсульство Италии в России начнет принимать заявления на продление виз с 3 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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