«Победа» анонсировала возобновление полетов в Рим

Регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено в связи с пандемией коронавируса. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. Посетить Италию могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.