«Победа» анонсировала возобновление полетов в Рим
Лоукостер «Победа» возобновит полеты из Москвы в Рим с 12 июня, сообщила пресс-служба компании.
«Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю — по субботам», – говорится в сообщении. Компания открыла продажу билетов на рейсы. Это второе итальянское направление «Победы». Летом лоукостер также будет выполнять рейсы из Москвы в Бергамо (Милан).
Регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено в связи с пандемией коронавируса. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. Посетить Италию могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.
Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что Италия откроется для иностранных туристов этим летом, возможно, 2 июня — в День Республики. Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы.