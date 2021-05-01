Генконсульство Италии в России начнет принимать заявления на продление виз с 3 мая
Генконсульство Италии в России с 3 мая начнет принимать заявления о продлении виз, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 г. по настоящий момент, сообщается на сайте дипмиссии.
«Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что с 3 мая 2021 г. лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 01 января 2020 г. по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», — говорится в сообщении.
В генконсульстве пояснили, что срок действия обновленных виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 г., а срок выдачи виз может достигать 10 рабочих дней. В дипмиссии добавили, что стандартные требования к пакету документов могут быть частично изменены при условии верного использования ранее выданных виз.
Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал, что Италия откроется для иностранных туристов этим летом, возможно, 2 июня – в День Республики.
Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы. Авиасообщение с Италией было закрыто с марта прошлого года. За время эпидемии в стране выявили больше 3,8 млн случаев COVID-19. До 30 апреля в стране действуют ограничения на выезд граждан за границу. Приезжающие из ЕС должны провести пять дней на карантине и сдать тест на коронавирус. Граждане большинства других стран должны будут провести на карантине две недели и сдать ПЦР-тест.