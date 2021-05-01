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Генконсульство Италии в России начнет принимать заявления на продление виз с 3 мая

Ведомости

Генконсульство Италии в России с 3 мая начнет принимать заявления о продлении виз, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 г. по настоящий момент, сообщается на сайте дипмиссии.

«Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что с 3 мая 2021 г. лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 01 января 2020 г. по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», — говорится в сообщении.

В генконсульстве пояснили, что срок действия обновленных виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 г., а срок выдачи виз может достигать 10 рабочих дней. В дипмиссии добавили, что стандартные требования к пакету документов могут быть частично изменены при условии верного использования ранее выданных виз.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал, что Италия откроется для иностранных туристов этим летом, возможно, 2 июня – в День Республики.

Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы. Авиасообщение с Италией было закрыто с марта прошлого года. За время эпидемии в стране выявили больше 3,8 млн случаев COVID-19. До 30 апреля в стране действуют ограничения на выезд граждан за границу. Приезжающие из ЕС должны провести пять дней на карантине и сдать тест на коронавирус. Граждане большинства других стран должны будут провести на карантине две недели и сдать ПЦР-тест.

Ранее по теме: Посол Италии сообщил о возобновлении приема туристов из России летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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