Генконсульство Италии в России начнет принимать заявления на продление виз с 3 мая

Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы. Авиасообщение с Италией было закрыто с марта прошлого года. За время эпидемии в стране выявили больше 3,8 млн случаев COVID-19. До 30 апреля в стране действуют ограничения на выезд граждан за границу. Приезжающие из ЕС должны провести пять дней на карантине и сдать тест на коронавирус. Граждане большинства других стран должны будут провести на карантине две недели и сдать ПЦР-тест.