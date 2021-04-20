Посол Италии сообщил о возобновлении приема туристов из России летом
Италия откроется для иностранных туристов этим летом, возможно, 2 июня, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», — сказал Терраччано (цитата по ТАСС).
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила со ссылкой на министра туризма Италии Массимо Гаравалья, что Италия возобновит международный туризм 2 июня – в День Республики.
Италия была одной из первых стран, в которых эпидемия коронавируса приобрела широкие масштабы. Авиасообщение с Италией было закрыто с марта прошлого года. За время эпидемии в стране выявили больше 3,8 млн случаев COVID-19. До 30 апреля в стране действуют ограничения на выезд граждан за границу. Приезжающие из ЕС должны провести пять дней на карантине и сдать тест на коронавирус. Граждане большинства других стран должны будут провести на карантине две недели и сдать ПЦР-тест.