«Северный поток — 2» при полной загрузке сэкономит «Газпрому» $1 млрд в год

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Оператор строительства Nord Stream 2 AG сообщал, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году, работы затянулись из-за санкций, введенных Вашингтоном против принимающих участие в строительстве компаний и судов.