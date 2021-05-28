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«Северный поток — 2» при полной загрузке сэкономит «Газпрому» $1 млрд в год

Ведомости

«Газпром» сэкономит $1 млрд в год на транспортировке газа при полной загрузке «Северного потока — 2», а также еще $500 млн на поставках газа по «Турецкому потоку», заявила представитель департамента компании, отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина.

««Турецкий поток» за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка $500 млн в год на платежах за транспортировку. «Северный поток — 2» также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее $1 млрд в год», — приводит ТАСС слова Березиной.

Березина отметила, что говорить о сроках завершения «Северного потока — 2» пока преждевременно. «Трубоукладка продолжается, и он будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами», — сказала она.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Оператор строительства Nord Stream 2 AG сообщал, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году, работы затянулись из-за санкций, введенных Вашингтоном против принимающих участие в строительстве компаний и судов.

«Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных