«Северный поток — 2» при полной загрузке сэкономит «Газпрому» $1 млрд в год
«Газпром» сэкономит $1 млрд в год на транспортировке газа при полной загрузке «Северного потока — 2», а также еще $500 млн на поставках газа по «Турецкому потоку», заявила представитель департамента компании, отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина.
««Турецкий поток» за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка $500 млн в год на платежах за транспортировку. «Северный поток — 2» также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее $1 млрд в год», — приводит ТАСС слова Березиной.
Березина отметила, что говорить о сроках завершения «Северного потока — 2» пока преждевременно. «Трубоукладка продолжается, и он будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами», — сказала она.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Оператор строительства Nord Stream 2 AG сообщал, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году, работы затянулись из-за санкций, введенных Вашингтоном против принимающих участие в строительстве компаний и судов.
«Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку».