Новак ответил на заявление властей США о «самом грязном» газе из России

«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчёте на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», — заявил Новак. Он пояснил, что в основном это связано с тем, что большая часть газа в США добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.