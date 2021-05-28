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Новак ответил на заявление властей США о «самом грязном» газе из России

Ведомости

Российский газ оставляет в четыре раза меньший углеродный след, чем американский газ, поставляемый в Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самой грязной формой газа» на Земле. Также она выступила против газопровода «Северный поток – 2».

«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчёте на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», — заявил Новак. Он пояснил, что в основном это связано с тем, что большая часть газа в США добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

Грэнхолм заявила о «грязном российском газе», поясняя свою позицию по санкциям против «Северного потока-2». Она отметила, что не поддерживает решение администрации президента США не вводить ограничения против проекта. О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.

Ранее по теме: В США назвали российский газ «самым грязным» в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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