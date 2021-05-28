В США назвали российский газ «самым грязным» в мире
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газ является «самой грязной формой газа» на Земле, сообщил ТАСС.
В ходе слушаний в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям министра попросили прокомментировать строительство газопровода «Северный поток – 2». Грэнхолм заявила, что выступает против трубопровода.
«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — отметила Грэнхолм. По ее словам, она не участвовала в межведомственных консультациях по введению санкций против газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.
О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам. Байден заявил, что отказался вводить новые санкции против газопровода, потому что его строительство почти завершено и такой шаг повредил бы отношениям США и Европы.