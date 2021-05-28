В США назвали российский газ «самым грязным» в мире

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — отметила Грэнхолм. По ее словам, она не участвовала в межведомственных консультациях по введению санкций против газопровода.