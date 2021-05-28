«Сбер» купил сеть торгово-развлекательных центров у группы «Регионы»
Входящая в экосистему «Сбера» компания «Сбербанк Капитал» купила 100% долей компании «Регионы Финанс» и АМК «Фарма» по договоренности с группой «Регионы» — одним из крупнейших владельцев торговых центров в России, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Сбер заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров с целью повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации», — пояснили в банке.
По итогам 2020 г. «Регионы» заняли 15 место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes. Издание оценило их годовой доход от аренды в $120 млн. Группа владеет одним из наиболее крупных европейских крытых тематических парков развлечений «Остров мечты», расположенном в Москве, а также 22 торговыми центрами «Сибирский городок» в разных регионах России и семью торговыми комплексами «Июнь». Кроме того, компания строит колесо обозрения с объектами коммерческой недвижимости на территории ВДНХ и планирует возвести жилой комплекс Dream Towers в рамках транспортно-пересадочного узла «Технопарк». Владельцами «Регионов» являются сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амиран и Алихан, а также Амирхан Мори.
В феврале этого года портал CRE.ru со ссылкой на собственные источники сообщил, что часть активов группы может перейти одному из ее кредиторов — «Сберу» — в счет погашения долгов. В залоге банка находились все «Сибирские городки» и несколько «Июней». Два консультанта, работавшие с «Регионами», в апреле сообщили, что эти активы формально уже находились под контролем кредитной организации. Они добавили, что группа может испытывать финансовые трудности, вызванные тем, что торговая недвижимость сильно пострадала в период пандемии коронавируса.