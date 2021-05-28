Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

«Сбер» купил сеть торгово-развлекательных центров у группы «Регионы»

Ведомости

Входящая в экосистему «Сбера» компания «Сбербанк Капитал» купила 100% долей компании «Регионы Финанс» и АМК «Фарма» по договоренности с группой «Регионы» — одним из крупнейших владельцев торговых центров в России, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбер заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров с целью повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации», — пояснили в банке.

По итогам 2020 г. «Регионы» заняли 15 место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes. Издание оценило их годовой доход от аренды в $120 млн. Группа владеет одним из наиболее крупных европейских крытых тематических парков развлечений «Остров мечты», расположенном в Москве, а также 22 торговыми центрами «Сибирский городок» в разных регионах России и семью торговыми комплексами «Июнь». Кроме того, компания строит колесо обозрения с объектами коммерческой недвижимости на территории ВДНХ и планирует возвести жилой комплекс Dream Towers в рамках транспортно-пересадочного узла «Технопарк». Владельцами «Регионов» являются сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амиран и Алихан, а также Амирхан Мори. 

В феврале этого года портал CRE.ru со ссылкой на собственные источники сообщил, что часть активов группы может перейти одному из ее кредиторов — «Сберу» — в счет погашения долгов. В залоге банка находились все «Сибирские городки» и несколько «Июней». Два консультанта, работавшие с «Регионами», в апреле сообщили, что эти активы формально уже находились под контролем кредитной организации. Они добавили, что группа может испытывать финансовые трудности, вызванные тем, что торговая недвижимость сильно пострадала в период пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Владелец парка развлечений «Остров мечты» может потерять один из своих активов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных