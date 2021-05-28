«Сбер» купил сеть торгово-развлекательных центров у группы «Регионы»

В феврале этого года портал CRE.ru со ссылкой на собственные источники сообщил, что часть активов группы может перейти одному из ее кредиторов — «Сберу» — в счет погашения долгов. В залоге банка находились все «Сибирские городки» и несколько «Июней». Два консультанта, работавшие с «Регионами», в апреле сообщили, что эти активы формально уже находились под контролем кредитной организации. Они добавили, что группа может испытывать финансовые трудности, вызванные тем, что торговая недвижимость сильно пострадала в период пандемии коронавируса.