Владелец парка развлечений «Остров мечты» может потерять один из своих активов

Владелец парка развлечений «Остров мечты» может потерять один из своих активовТорговый центр «Июнь» в Красногорске, возможно, достанется банку «Траст»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Траст» о признании ООО «ТРК-Красногорск» несостоятельным и ввел в отношении этой фирмы процедуру наблюдения. Такое решение, как следует из материалов дела, было принято 8 апреля. «ТРК-Красногорск», по данным Росреестра, владеет несколькими объектами недвижимости общей площадью более 45 000 кв. м на ул. Знаменской в подмосковном Красногорске.
По этому адресу расположен торгово-развлекательный центр «Июнь», строительством которого занималась группа «Регионы». Последняя – один из крупнейших владельцев торговых центров в России. По итогам прошлого года компания заняла 15-е место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $120 млн.
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