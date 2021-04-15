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Владелец парка развлечений «Остров мечты» может потерять один из своих активов

Торговый центр «Июнь» в Красногорске, возможно, достанется банку «Траст»
Антон Филатов
facebook.com/junekrasnogorsk

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Траст» о признании ООО «ТРК-Красногорск» несостоятельным и ввел в отношении этой фирмы процедуру наблюдения. Такое решение, как следует из материалов дела, было принято 8 апреля. «ТРК-Красногорск», по данным Росреестра, владеет несколькими объектами недвижимости общей площадью более 45 000 кв. м на ул. Знаменской в подмосковном Красногорске.

По этому адресу расположен торгово-развлекательный центр «Июнь», строительством которого занималась группа «Регионы». Последняя – один из крупнейших владельцев торговых центров в России. По итогам прошлого года компания заняла 15-е место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $120 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных