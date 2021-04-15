Владелец парка развлечений «Остров мечты» может потерять один из своих активов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Траст» о признании ООО «ТРК-Красногорск» несостоятельным и ввел в отношении этой фирмы процедуру наблюдения. Такое решение, как следует из материалов дела, было принято 8 апреля. «ТРК-Красногорск», по данным Росреестра, владеет несколькими объектами недвижимости общей площадью более 45 000 кв. м на ул. Знаменской в подмосковном Красногорске.