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В Совфеде обозначили срок принятия закона о запрете ряда пластиковых товаров

Ведомости

Закон о запрете использования неперерабатываемых материалов, в том числе цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды, может быть принят уже этой осенью, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. При этом он уточнил, что для того, чтобы производители успели адаптироваться к новым условиям и заменить одни товары другими, потребуется переходный период как минимум в один год.

«Закон можно принять и в осеннюю сессию, но нужен переходный период в течение года, чтобы предприниматели и бизнес подготовились к новым условиям», — сказал Майоров «РИА Новостям».

Сенатор пояснил, что новые нормы требуют экономической проработки, поэтому точную дату вступления изменений в силу пока назвать нельзя. Так, некоторым компаниям придется перейти к использованию альтернативных разрешенных материалов или ликвидироваться. Кроме того, у части фирм имеются контракты на международные поставки продукции, так что все эти вопросы необходимо обсудить с представителями бизнеса, сказал глава комитета.

В беседе с ТАСС Майоров уточнил, что запрет, вероятно, будет распространяться и на импорт, и на экспорт обозначенных товаров. По его словам, в новых условиях первый станет бессмысленным, а второй «не понадобится», если производство в России будет закрыто. 

Об инициативе по запрету ряда пластиковых товаров сообщила ранее сегодня вице-премьер Виктория Абрамченко. Она также заявила, что правительство планирует привлекать в оборот до 50% вторичного сырья в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Это, по ее словам, должно помочь сократить объем захоронений отходов вдвое к 2030 г. Абрамченко выразила мнение, что новая инициатива не приведет к росту цен и не окажет сильного негативного влияния на бизнес, поскольку правительство окажет производителям поддержку для перепрофилирования производств.

Ранее по теме: В правительстве предложили запретить ватные палочки и одноразовую посуду

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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