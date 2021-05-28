В Совфеде обозначили срок принятия закона о запрете ряда пластиковых товаров
Закон о запрете использования неперерабатываемых материалов, в том числе цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды, может быть принят уже этой осенью, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. При этом он уточнил, что для того, чтобы производители успели адаптироваться к новым условиям и заменить одни товары другими, потребуется переходный период как минимум в один год.
«Закон можно принять и в осеннюю сессию, но нужен переходный период в течение года, чтобы предприниматели и бизнес подготовились к новым условиям», — сказал Майоров «РИА Новостям».
Сенатор пояснил, что новые нормы требуют экономической проработки, поэтому точную дату вступления изменений в силу пока назвать нельзя. Так, некоторым компаниям придется перейти к использованию альтернативных разрешенных материалов или ликвидироваться. Кроме того, у части фирм имеются контракты на международные поставки продукции, так что все эти вопросы необходимо обсудить с представителями бизнеса, сказал глава комитета.
В беседе с ТАСС Майоров уточнил, что запрет, вероятно, будет распространяться и на импорт, и на экспорт обозначенных товаров. По его словам, в новых условиях первый станет бессмысленным, а второй «не понадобится», если производство в России будет закрыто.
Об инициативе по запрету ряда пластиковых товаров сообщила ранее сегодня вице-премьер Виктория Абрамченко. Она также заявила, что правительство планирует привлекать в оборот до 50% вторичного сырья в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Это, по ее словам, должно помочь сократить объем захоронений отходов вдвое к 2030 г. Абрамченко выразила мнение, что новая инициатива не приведет к росту цен и не окажет сильного негативного влияния на бизнес, поскольку правительство окажет производителям поддержку для перепрофилирования производств.