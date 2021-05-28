В Совфеде обозначили срок принятия закона о запрете ряда пластиковых товаров

Закон о запрете использования неперерабатываемых материалов, в том числе цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой посуды, может быть принят уже этой осенью, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. При этом он уточнил, что для того, чтобы производители успели адаптироваться к новым условиям и заменить одни товары другими, потребуется переходный период как минимум в один год.