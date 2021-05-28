Лукашенко спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Белоруссией
Белоруссия и Россия в 2021 г. превзойдут допандемийный уровень товарооборота, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
«Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента. И мы видим, что мы превзойдём в этом году с Россией свой товарооборот допандемийного, доковидного уровня. А там у нас товарооборот больше $35 млрд был», — сказал Лукашенко.
После этого Путин напомнил, что в прошлом году товарооборот составлял «29 с лишним» миллиардов долларов. При этом он подтвердил, что до пандемии этот показатель превышал $30 млрд.
В сентябре прошлого года российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России и Белоруссии за полгода снизился на 21%. По его словам, в 2019 г. товарооборот двух стран составлял $35,5 млрд.