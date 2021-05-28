Лукашенко спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Белоруссией

«Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента. И мы видим, что мы превзойдём в этом году с Россией свой товарооборот допандемийного, доковидного уровня. А там у нас товарооборот больше $35 млрд был», — сказал Лукашенко.