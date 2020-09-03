Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией

Ранее «БелТА» сообщило, что Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что сотрудничество будет происходить при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с президентом России Владимиром Путиным.