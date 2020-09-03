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Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией

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Товарооборот России и Белоруссии за полгода снизился на 21%, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, в прошлом году товарооборот двух стран составлял $35,5 млрд.

«К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. За это полугодие на 21% снизился наш товарооборот ‒ до примерно $12,5 млрд», ‒ сказал Мишустин во время встречи с белорусским премьером Романом Головченко. Премьер выразил надежду, что России и Белоруссии удастся вернуться к прежним объемам торговли после отмены карантинных ограничений.

Ранее «БелТА» сообщило, что Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что сотрудничество будет происходить при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, шестой раз став президентом Белоруссии. По официальным данным ЦИК, действующий президент набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей. Президент России Владимир Путин заявил, что признает результаты выборов.

Ранее по теме: Мишустин заявил о прогрессе в вопросах экономической интеграции с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных