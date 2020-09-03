Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией
Товарооборот России и Белоруссии за полгода снизился на 21%, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, в прошлом году товарооборот двух стран составлял $35,5 млрд.
«К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. За это полугодие на 21% снизился наш товарооборот ‒ до примерно $12,5 млрд», ‒ сказал Мишустин во время встречи с белорусским премьером Романом Головченко. Премьер выразил надежду, что России и Белоруссии удастся вернуться к прежним объемам торговли после отмены карантинных ограничений.
Ранее «БелТА» сообщило, что Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что сотрудничество будет происходить при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, шестой раз став президентом Белоруссии. По официальным данным ЦИК, действующий президент набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей. Президент России Владимир Путин заявил, что признает результаты выборов.