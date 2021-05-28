Wintershall Dea вышла из совместного проекта с «Лукойлом»
Немецкая Wintershall Dea передала 50% в нефтяном проекте «Волгодеминойл» своему партнеру — «дочке» «Лукойла» РИТЭК, сообщается на сайте компании. Теперь РИТЭК будет самостоятельно управлять СП «Волгодеминойл», став его единственным владельцем. Сумма сделки не раскрывается.
«27 мая 2021 года Wintershall Dea по обоюдному согласию сторон передала свою долю в проекте, равную 50%, многолетнему партнеру на юге России. Данный шаг уже одобрен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ», — говорится в сообщении.
СП «Волгодеминойл» был основан в 1992 г., компании Wintershall и «Лукойл» владели паритетными долями. СП осуществляет деятельность в четырнадцати районах Волгоградской области и двух районах Саратовской области. Оно также ведет добычу нефти и газа на двенадцати месторождениях.