Wintershall Dea вышла из совместного проекта с «Лукойлом»

СП «Волгодеминойл» был основан в 1992 г., компании Wintershall и «Лукойл» владели паритетными долями. СП осуществляет деятельность в четырнадцати районах Волгоградской области и двух районах Саратовской области. Оно также ведет добычу нефти и газа на двенадцати месторождениях.