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Wintershall Dea вышла из совместного проекта с «Лукойлом»

Ведомости

Немецкая Wintershall Dea передала 50% в нефтяном проекте «Волгодеминойл» своему партнеру — «дочке» «Лукойла» РИТЭК, сообщается на сайте компании. Теперь РИТЭК будет самостоятельно управлять СП «Волгодеминойл», став его единственным владельцем. Сумма сделки не раскрывается.

«27 мая 2021 года Wintershall Dea по обоюдному согласию сторон передала свою долю в проекте, равную 50%, многолетнему партнеру на юге России. Данный шаг уже одобрен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ», — говорится в сообщении.

СП «Волгодеминойл» был основан в 1992 г., компании Wintershall и «Лукойл» владели паритетными долями. СП осуществляет деятельность в четырнадцати районах Волгоградской области и двух районах Саратовской области. Оно также ведет добычу нефти и газа на двенадцати месторождениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных