СП «Газпрома» и немецкой Wintershall возобновило работу в Ливии

СП «Газпрома» и немецкой Wintershall возобновило работу в ЛивииДобыча нефти на объекте в 2021 году может вырасти на 44%, ее себестоимость может находиться в диапазоне $1,5–2/барр.
WIAG, СП Gazprom EP International B.V и немецкой Wintershall Dea, возобновила добычу нефти в Ливии, сообщил корпоративному журналу «Газпрома» Сергей Туманов, управляющий директор Gazprom EP International (оперирует зарубежными проектами «Газпрома»). Актив простаивал 10 месяцев с начала 2020 г. из-за объявленного в стране форс-мажора, работа возобновилась только осенью.
По словам Туманова, текущий уровень добычи нефти на участках СП составляет порядка 43 000 барр. в сутки. В 2021 г. компания планирует нарастить производство до 62 000 барр. в сутки.
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