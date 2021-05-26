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СП «Газпрома» и немецкой Wintershall возобновило работу в Ливии

Добыча нефти на объекте в 2021 году может вырасти на 44%, ее себестоимость может находиться в диапазоне $1,5–2/барр.
Анна Подлинова
Shawn Baldwin / Bloomberg via Getty Images

WIAG, СП Gazprom EP International B.V и немецкой Wintershall Dea, возобновила добычу нефти в Ливии, сообщил корпоративному журналу «Газпрома» Сергей Туманов, управляющий директор Gazprom EP International (оперирует зарубежными проектами «Газпрома»). Актив простаивал 10 месяцев с начала 2020 г. из-за объявленного в стране форс-мажора, работа возобновилась только осенью.

По словам Туманова, текущий уровень добычи нефти на участках СП составляет порядка 43 000 барр. в сутки. В 2021 г. компания планирует нарастить производство до 62 000 барр. в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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