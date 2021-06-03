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Сессия ПМЭФ: «Говори со мной: AI и голосовые технологии в бизнесе». Онлайн-трансляция

Ведомости

Второй день программы Петербургского международного экономического форума продолжится обсуждением развития искусственного интеллекта (AI) и его влиянии на бизнес. Роль персонализации в бизнес-процессах, улучшение жизни людей с помощью AI, а также использование искусственного интеллекта для инвестирования станут темами дискуссии «Говори со мной: AI и голосовые технологии в бизнесе», которая состоится 3 июня в 17:00 по московскому времени.

В дискуссии примут участие председатель правления «Тинькофф Банк» Станислав Близнюк, президент Future Society Николас Миайе, соучредитель и управляющий директор Just AI Limited Кирилл Петров, а также директор по стратегии Корпоративного центра X5 Владимир Салахутдинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных