Сессия ПМЭФ: «Говори со мной: AI и голосовые технологии в бизнесе». Онлайн-трансляция

Второй день программы Петербургского международного экономического форума продолжится обсуждением развития искусственного интеллекта (AI) и его влиянии на бизнес. Роль персонализации в бизнес-процессах, улучшение жизни людей с помощью AI, а также использование искусственного интеллекта для инвестирования станут темами дискуссии «Говори со мной: AI и голосовые технологии в бизнесе», которая состоится 3 июня в 17:00 по московскому времени.