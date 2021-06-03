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Инвестиции в разработку второй очереди Удокана оценили в $4 млрд

Ведомости

Инвестиции в разработку второй очереди Удоканского месторождения меди оцениваются в $4 млрд. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка по итогам подписания соглашения о финансировании проекта.

«По предварительной оценке, сумма инвестиций в проект составит около $4 млрд», — говорится в сообщении.

Газпромбанк, ВЭБ.РФ, «Сбер» и «Удоканская медь» (входит в группу компаний USM) подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение об организации взаимодействия по финансированию второй очереди освоения Удоканского месторождения.

Окончательные параметры будут определены в процессе дальнейшей экспертизы проекта. Сделку планируется реализовать с использованием механизма фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

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Вторая очередь освоения Удоканского месторождения предусматривает переработку порядка 24 млн т руды в год в дополнение к 12 млн т в рамках первой очереди.

Месторождение с ресурсами более 26 млн т меди является крупнейшим в России и четвертым по величине в мире. Содержание меди в руде составляет 1% в соответствии с классификацией JORC (Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых). Конечной продукцией комбината в рамках первой очереди будет катодная медь и сульфидный концентрат, объем производства конечной продукции комбината составит 125 тыс. тонн меди в год.

Ожидается, что запуск в эксплуатацию первой очереди горно-металлургического комбината «Удокан» в течение первых 25 лет эксплуатации обеспечит более 2 тыс. новых рабочих мест без учета смежных отраслей и более 750 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных