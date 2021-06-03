Инвестиции в разработку второй очереди Удокана оценили в $4 млрд
Инвестиции в разработку второй очереди Удоканского месторождения меди оцениваются в $4 млрд. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка по итогам подписания соглашения о финансировании проекта.
«По предварительной оценке, сумма инвестиций в проект составит около $4 млрд», — говорится в сообщении.
Газпромбанк, ВЭБ.РФ, «Сбер» и «Удоканская медь» (входит в группу компаний USM) подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение об организации взаимодействия по финансированию второй очереди освоения Удоканского месторождения.
Окончательные параметры будут определены в процессе дальнейшей экспертизы проекта. Сделку планируется реализовать с использованием механизма фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Вторая очередь освоения Удоканского месторождения предусматривает переработку порядка 24 млн т руды в год в дополнение к 12 млн т в рамках первой очереди.
Месторождение с ресурсами более 26 млн т меди является крупнейшим в России и четвертым по величине в мире. Содержание меди в руде составляет 1% в соответствии с классификацией JORC (Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых). Конечной продукцией комбината в рамках первой очереди будет катодная медь и сульфидный концентрат, объем производства конечной продукции комбината составит 125 тыс. тонн меди в год.
Ожидается, что запуск в эксплуатацию первой очереди горно-металлургического комбината «Удокан» в течение первых 25 лет эксплуатации обеспечит более 2 тыс. новых рабочих мест без учета смежных отраслей и более 750 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.