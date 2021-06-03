Инвестиции в разработку второй очереди Удокана оценили в $4 млрд

Месторождение с ресурсами более 26 млн т меди является крупнейшим в России и четвертым по величине в мире. Содержание меди в руде составляет 1% в соответствии с классификацией JORC (Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых). Конечной продукцией комбината в рамках первой очереди будет катодная медь и сульфидный концентрат, объем производства конечной продукции комбината составит 125 тыс. тонн меди в год.