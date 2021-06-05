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Сечин оценил перспективы водородной энергетики

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Обеспечение 15-20% общего спроса на энергию за счет водорода потребует инвестиций в размере $15 трлн до 2050 года, что сопоставимо с годовыми расходами всего нефтегазового сектора, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступления на энергетической панели на ПМЭФ

«Водородная энергетика может стать экономически целесообразной только в случае ее обеспечения соответствующими объемами “зеленой” генерации, и 85% от этой впечатляющей суммы необходимо будет направить именно на неё. Кроме того, вырабатываемая “зеленая” энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя», — сказал Сечин. 

Глава «Роснефти» подчеркнул, что с увеличением доли возобновляемых источников энергии происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета. В результате низкая экономическая эффективность низкоуглеродных решений ложится дополнительным бременем на потребителя, сказал Сечин.

«Уже сейчас автопроизводители признают, что электромобили в среднесрочной перспективе будут значительно дороже для потребителей, чем традиционные автомобили. Так, Карлос Таварес, глава автоконцерна Stellantis, недавно отмечал, что переход на электромобили может стать проблемой для европейского среднего класса, поскольку их стоимость до второй половины 2020-х будет значительно – практически вдвое – выше, чем у обычных автомобилей», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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