Акционеры «Алросы» утвердили дивиденды за 2020 г. в размере 70,3 млрд рублей

По итогам 2019 г. компания направила на дивиденды 47,651 млрд руб. (6,47 руб. на акцию), в том числе дивиденды за I полугодие составили 28,281 млрд руб. (3,84 руб. на акцию), за II полугодие — 19,37 млрд руб. (2,63 руб. на акцию). Суммарные дивиденды по итогам 2018 г. (с учётом промежуточных за I полугодие) составляли 73,9 млрд руб. (10,04 руб. на акцию).