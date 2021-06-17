Акционеры «Алросы» утвердили дивиденды за 2020 г. в размере 70,3 млрд рублей
Акционеры алмазодобывающей компании «Алроса» утвердили выплату дивидендов за II полугодие 2020 г. в размере 9,54 руб. на акцию — на общую сумму 70,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «Алросы». Дивиденды за I полугодие 2020 г. компания не выплачивала.
Выплаты за II полугодие 2020 г. составят 9,54 руб. на акцию. «Сумма дивидендов за второе полугодие 2020 г. составит 70,3 млрд руб.», — отмечается в сообщении.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, одобрено 4 июля 2021 г.
«Алроса» отмечает, что объем дивидендов за II полугодие является рекордным за всю историю компании объемом полугодовых дивидендов и немногим меньше выплат за весь рекордный 2018 г. Относительно выплат за 2019 г. дивиденды выросли в 1,5 раза.
По итогам 2019 г. компания направила на дивиденды 47,651 млрд руб. (6,47 руб. на акцию), в том числе дивиденды за I полугодие составили 28,281 млрд руб. (3,84 руб. на акцию), за II полугодие — 19,37 млрд руб. (2,63 руб. на акцию). Суммарные дивиденды по итогам 2018 г. (с учётом промежуточных за I полугодие) составляли 73,9 млрд руб. (10,04 руб. на акцию).
Акционерами «Алросы» являются Росимущество — 33%, правительство Якутии – 25%, администрации районов Якутии — 8%. В свободном обращении находятся 34% акций компании.