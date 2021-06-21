Федун пожаловался Собянину на убытки «Спартака» из-за коронавирусных ограничений

21 июня ФК «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» опубликовали обращение к Собянину и к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, в котором предложили в предстоящем сезоне допустить на трибуны болельщиков сверх установленной квоты (на данный момент она составляет 50% от общей вместимости стадионов). Это касалось бы тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, а также зрителей, у которых есть справка о наличии антител класса G. Клубы также предложили оборудовать на своих стадионах прививочные пункты.