Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

Федун пожаловался Собянину на убытки «Спартака» из-за коронавирусных ограничений

Ведомости

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил мэру Москвы Сергею Собянину о продолжающихся убытках клуба из-за коронавирусных ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст обращения. 

«К сожалению, футбольные клубы Российской премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса. Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», — написал Федун.

Выручка АО «ФК "Спартак-Москва"» в 2020 г. по РСБУ снизилась почти на 10% по сравнению с 2019 г. — до 4,87 млрд руб. Чистый убыток «Спартака» вырос в 2,4 раза за прошлый год — с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд руб.

21 июня ФК «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» опубликовали обращение к Собянину и к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, в котором предложили в предстоящем сезоне допустить на трибуны болельщиков сверх установленной квоты (на данный момент она составляет 50% от общей вместимости стадионов). Это касалось бы тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, а также зрителей, у которых есть справка о наличии антител класса G. Клубы также предложили оборудовать на своих стадионах прививочные пункты.

18 июня из-за роста числа заболевших коронавирусом Собянин ограничил численность зрелищных мероприятий до 1 тыс. человек и закрыл фан-зоны Евро-2020. 

Ранее по теме: Росавиация получила свыше 120 заявок на чартеры в ходе Евро-2020

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных