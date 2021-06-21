Федун пожаловался Собянину на убытки «Спартака» из-за коронавирусных ограничений
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил мэру Москвы Сергею Собянину о продолжающихся убытках клуба из-за коронавирусных ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст обращения.
«К сожалению, футбольные клубы Российской премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса. Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», — написал Федун.
Выручка АО «ФК "Спартак-Москва"» в 2020 г. по РСБУ снизилась почти на 10% по сравнению с 2019 г. — до 4,87 млрд руб. Чистый убыток «Спартака» вырос в 2,4 раза за прошлый год — с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд руб.
21 июня ФК «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» опубликовали обращение к Собянину и к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, в котором предложили в предстоящем сезоне допустить на трибуны болельщиков сверх установленной квоты (на данный момент она составляет 50% от общей вместимости стадионов). Это касалось бы тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, а также зрителей, у которых есть справка о наличии антител класса G. Клубы также предложили оборудовать на своих стадионах прививочные пункты.
18 июня из-за роста числа заболевших коронавирусом Собянин ограничил численность зрелищных мероприятий до 1 тыс. человек и закрыл фан-зоны Евро-2020.