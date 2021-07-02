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Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров «Зарубежнефти»

Илья Лакстыгал
Евгений Разумный / Ведомости

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров компании «Зарубежнефть». Это следует из документа, опубликованного на странице Центра раскрытия деловой информации.

«Франсуа Фийон. Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества», — говорится в списке аффилированных лиц «Зарубежнефти». В документе уточняется, что «дата наступления оснований» для этого решения — 28 июня 2021 г., с которого Фийон числится в составе совета директоров компании.

В то же время в списке членов совета, опубликованном на сайте компании, Фийона пока нет. Там размещена только предыдущая версия от 31 декабря 2020 г. В новом списке аффилированных лиц присутствует заместитель главы Росимущества Алексей Павлов. Согласно новой версии документа, покинули совет директоров «Зарубежнефти» помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов и бывшая замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Остались в совете директоров «Зарубежнефти» его председатель Евгений Муров, гендиректор компании Сергей Кудряшов, замминистра финансов Павел Кадочников, советник предправления Газпромбанка Карен Карапетян, замминистра энергетики Павел Сорокин и директор департамента Минэнерго Владимир Фургальский.

Ранее экс-премьер Франции был выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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