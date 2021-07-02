Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров «Зарубежнефти»

В то же время в списке членов совета, опубликованном на сайте компании, Фийона пока нет. Там размещена только предыдущая версия от 31 декабря 2020 г. В новом списке аффилированных лиц присутствует заместитель главы Росимущества Алексей Павлов. Согласно новой версии документа, покинули совет директоров «Зарубежнефти» помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов и бывшая замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.