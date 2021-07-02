Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров «Зарубежнефти»
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров компании «Зарубежнефть». Это следует из документа, опубликованного на странице Центра раскрытия деловой информации.
«Франсуа Фийон. Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества», — говорится в списке аффилированных лиц «Зарубежнефти». В документе уточняется, что «дата наступления оснований» для этого решения — 28 июня 2021 г., с которого Фийон числится в составе совета директоров компании.
В то же время в списке членов совета, опубликованном на сайте компании, Фийона пока нет. Там размещена только предыдущая версия от 31 декабря 2020 г. В новом списке аффилированных лиц присутствует заместитель главы Росимущества Алексей Павлов. Согласно новой версии документа, покинули совет директоров «Зарубежнефти» помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов и бывшая замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.
Остались в совете директоров «Зарубежнефти» его председатель Евгений Муров, гендиректор компании Сергей Кудряшов, замминистра финансов Павел Кадочников, советник предправления Газпромбанка Карен Карапетян, замминистра энергетики Павел Сорокин и директор департамента Минэнерго Владимир Фургальский.
Ранее экс-премьер Франции был выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя России.