Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%
Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 99%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG.
«Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток — 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта», — сообщила компания.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
Помимо этого, в документе сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры, следует из документа.