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Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%

Ведомости

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 99%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток — 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта», — сообщила компания.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.

Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.

Помимо этого, в документе сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных