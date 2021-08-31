Ритейлер «О'кей» нарастил выручку за счет дискаунтеров

Из него следует, что наибольший прирост этого показателя продемонстрировала сеть дискаунтеров «Да!» (+23,9% до 15,7 млрд руб.), тогда как выручка сети гипермаркетов «О'кей» практически не изменилась (+0,8% до 73 млрд руб.).