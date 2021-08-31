Ритейлер «О'кей» нарастил выручку за счет дискаунтеров
Выручка ритейлера «О'кей» по итогам первого полугодия 2021 г. увеличилась на 4,2% до 88,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Из него следует, что наибольший прирост этого показателя продемонстрировала сеть дискаунтеров «Да!» (+23,9% до 15,7 млрд руб.), тогда как выручка сети гипермаркетов «О'кей» практически не изменилась (+0,8% до 73 млрд руб.).
Гендиректор ритейлера Армин Бургер ожидает дальнейшего роста финансовых показателей «Да!». По его словам, в перспективе четырех лет доля выручки сети дискаунтеров в структуре всей группы достигнет 50%.
Что касается других показателей ритейлера, то его валовая прибыль группы выросла на 2,6% до 19,4 млрд руб, показатель EBITDA снизился на 1,8% до 6,58 млрд руб.
Основные бенефициары «О'кей» – Борис Волчек (29,52%), Дмитрий Троицкий (29,05%), Дмитриий Коржев (10,31%). Еще 25,3% – в свободном обращении. На 30 июня 2021 г. в группу входило 199 магазинов, включая 77 гипермаркетов и 122 дискаунтеров. Их общая площадь 602 164 кв.м.