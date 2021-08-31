Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Ритейлер «О'кей» нарастил выручку за счет дискаунтеров

Ведомости

Выручка ритейлера «О'кей» по итогам первого полугодия 2021 г. увеличилась на 4,2% до 88,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Из него следует, что наибольший прирост этого показателя продемонстрировала сеть дискаунтеров «Да!» (+23,9% до 15,7 млрд руб.), тогда как выручка сети гипермаркетов «О'кей» практически не изменилась (+0,8% до 73 млрд руб.).

Гендиректор ритейлера Армин Бургер ожидает дальнейшего роста финансовых показателей «Да!». По его словам, в перспективе четырех лет доля выручки сети дискаунтеров в структуре всей группы достигнет 50%.

Что касается других показателей ритейлера, то его валовая прибыль группы выросла на 2,6% до 19,4 млрд руб, показатель EBITDA снизился на 1,8% до 6,58 млрд руб.

Основные бенефициары «О'кей» – Борис Волчек (29,52%), Дмитрий Троицкий (29,05%), Дмитриий Коржев (10,31%). Еще 25,3% – в свободном обращении. На 30 июня 2021 г. в группу входило 199 магазинов, включая 77 гипермаркетов и 122 дискаунтеров. Их общая площадь 602 164 кв.м.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных