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Amazon оплатит своим сотрудникам обучение по программе бакалавриата

Ведомости

Amazon предложил оплатить обучение в колледжах по программам бакалавриата 750 000 своих сотрудников, сообщает The Wall Street Journal. 

Таким образом компания надеется привлечь десятки тысяч новых работников с почасовой оплатой труда. Компания оплатит обучение для сотрудников, которые уже получают степень бакалавра по всей стране. Программа будет доступна для сотрудников, которые работают в Amazon минимум 90 дней. 

Как отмечает издание, в период пандемии Amazon нанял 400 000 сотрудников. Те, у кого рабочая неделя составляет 20 часов, то есть неполный рабочий день, также смогут получить бонус от ритейлера — Amazon покроет 50% расходов на обучение.

О программах по бесплатному обучению в колледже для сотрудников ранее объявили и две крупнейшие розничные сети США: Walmart и Target. Подобные бонусы сотрудникам американские компании предлагают на фоне большого объема вакансий и нехватки работников. В США происходит конкуренция работодателей за потенциальных сотрудников. 

Нехватка квалифицированных рабочих создала угрозу реализации инфраструктурного плана президента США Джо Байдена на $1 трлн, сообщала газета The New York Times. 

Пандемия коронавируса ударила по американскому рынку труда. Количество новых вакансий в США в июне достигло рекордного уровня, сообщало BBC. Экономисты винят в кризисе федеральные пособия для поддержки населения размером $300 в неделю, при этом во многих штатах действие программы было прекращено. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных