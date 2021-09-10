Amazon оплатит своим сотрудникам обучение по программе бакалавриата
Amazon предложил оплатить обучение в колледжах по программам бакалавриата 750 000 своих сотрудников, сообщает The Wall Street Journal.
Таким образом компания надеется привлечь десятки тысяч новых работников с почасовой оплатой труда. Компания оплатит обучение для сотрудников, которые уже получают степень бакалавра по всей стране. Программа будет доступна для сотрудников, которые работают в Amazon минимум 90 дней.
Как отмечает издание, в период пандемии Amazon нанял 400 000 сотрудников. Те, у кого рабочая неделя составляет 20 часов, то есть неполный рабочий день, также смогут получить бонус от ритейлера — Amazon покроет 50% расходов на обучение.
О программах по бесплатному обучению в колледже для сотрудников ранее объявили и две крупнейшие розничные сети США: Walmart и Target. Подобные бонусы сотрудникам американские компании предлагают на фоне большого объема вакансий и нехватки работников. В США происходит конкуренция работодателей за потенциальных сотрудников.
Нехватка квалифицированных рабочих создала угрозу реализации инфраструктурного плана президента США Джо Байдена на $1 трлн, сообщала газета The New York Times.
Пандемия коронавируса ударила по американскому рынку труда. Количество новых вакансий в США в июне достигло рекордного уровня, сообщало BBC. Экономисты винят в кризисе федеральные пособия для поддержки населения размером $300 в неделю, при этом во многих штатах действие программы было прекращено.