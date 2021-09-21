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Avito ведет переговоры о вхождении в капитал ЦИАНа

Ведомости

Крупнейший в России сайт объявлений Avito ведет переговоры о покупке сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, сообщил Forbes со ссылкой на источники. Источник «Ведомостей», близкий к акционерам ЦИАНа, заявил, что на прошлой неделе компания планировала разместить проспект к IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), однако акционеры отложили размещение, так как рассматривался вариант вхождения стратегического инвестора в капитал ЦИАНа. Собеседник «Ведомостей» уточнил, что в качестве потенциального стратегического инвестора рассматривался Avito. 

Источник Forbes, близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщил, что Avito подала ходатайство о покупке ЦИАНа еще летом этого года. По его словам, сейчас в ведомстве идет процесс оценки этой сделки. В частности, антимонопольный регулятор разослал онлайн-классифайдам на рынке недвижимости анкеты с вопросами про бизнес и распределение долей на рынке. Получение такого запроса подтвердили в «Яндексе». В пресс-службе ФАС от комментариев «Ведомостям» отказались. 

Avito — крупнейший игрок на рынке онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир с долей 40% (вместе с сервисом недвижимости «Домофонд»), по данным исследования РБК на апрель 2021 г. Второе место занимает ЦИАН с долей 22,2%. Таким образом, если Avito купит ЦИАН, то его доля на рынке составит 62,2%. 

В сентябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦИАН планирует провести IPO на NASDAQ уже этой осенью. В ходе IPO компания планирует разместить бумаги на сумму $300-400 млн. В январе этого года представитель одного из акционеров сервиса, партнер инвестфонда Elbrus Capital Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 г. Он уточнил тогда, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд. В конце того же месяца в организации сообщили ТАСС о начале подготовки к первичному размещению акций. 

ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.

Ранее по теме: ЦИАН может провести IPO в США до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных