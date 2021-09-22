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Операторы железнодорожного транспорта пожаловались в ФАС на рост цен вагоноремонта

Ведомости

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) 17 сентября написал письмо (есть в распоряжении «Ведомостей») руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с жалобой на кратный рост стоимости услуг крупнейших вагоноремонтных предприятий России. 

Речь идет о предприятиях «BPK-1», «BPK -2» и «OMK Стальной путь». «Указанные предприятия являются крупнейшими на рынке вагоноремонта, без взаимодействия с ними практически невозможна операторская деятельность», — подчеркивается в письме. 

Как сообщают входящие в СОЖТ операторские компании, в их адрес в 2021 г., начиная с мая, ежемесячно поступала информация от вагоноремонтных предприятий о повышении стоимости услуг по ремонту грузовых вагонов и колесных пар. Итоговый рост по состоянию на начало сентября составит до 17% в зависимости от вида ремонта к началу года. С середины сентября объявлено очередное повышение цен и дальнейший их рост не исключается, говорится в письме. 

Среди причин повышения цен вагоноремонтными компаниями указываются рост стоимости металла иных материалов, применяемых при ремонте подвижного состава. Среди других причин, в частности, названы необходимость увеличения фонда оплаты труда, покрытия убытков прошлого года, а также сформировавшийся в текущем году повышенный спрос на ремонт вагонов. 

По словам участников СОЖТ, «непрогнозируемое удорожание цен» на услуги вагоноремонтных предприятий существенно влияет на стоимость эксплуатации железнодорожного подвижного состава и как следствие, на стоимость услуг операторов для российских грузоотправителей. Для понимания обоснованности причин  роста, а также прогнозирования затрат на содержание вагонного парка, СОЖТ просит ФАС изучить ситуацию с неоднократным повышением цен в 2021 г. 

Анализ указанных сведений позволил бы, по мнению участников союза, оценить наличие либо отсутствие неправомерных согласованных действий вагоноремонтных предприятий на рынке услуг ремонта железнодорожного подвижного состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных