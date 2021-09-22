Операторы железнодорожного транспорта пожаловались в ФАС на рост цен вагоноремонта

Как сообщают входящие в СОЖТ операторские компании, в их адрес в 2021 г., начиная с мая, ежемесячно поступала информация от вагоноремонтных предприятий о повышении стоимости услуг по ремонту грузовых вагонов и колесных пар. Итоговый рост по состоянию на начало сентября составит до 17% в зависимости от вида ремонта к началу года. С середины сентября объявлено очередное повышение цен и дальнейший их рост не исключается, говорится в письме.