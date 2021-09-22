Операторы железнодорожного транспорта пожаловались в ФАС на рост цен вагоноремонта
Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) 17 сентября написал письмо (есть в распоряжении «Ведомостей») руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с жалобой на кратный рост стоимости услуг крупнейших вагоноремонтных предприятий России.
Речь идет о предприятиях «BPK-1», «BPK -2» и «OMK Стальной путь». «Указанные предприятия являются крупнейшими на рынке вагоноремонта, без взаимодействия с ними практически невозможна операторская деятельность», — подчеркивается в письме.
Как сообщают входящие в СОЖТ операторские компании, в их адрес в 2021 г., начиная с мая, ежемесячно поступала информация от вагоноремонтных предприятий о повышении стоимости услуг по ремонту грузовых вагонов и колесных пар. Итоговый рост по состоянию на начало сентября составит до 17% в зависимости от вида ремонта к началу года. С середины сентября объявлено очередное повышение цен и дальнейший их рост не исключается, говорится в письме.
Среди причин повышения цен вагоноремонтными компаниями указываются рост стоимости металла иных материалов, применяемых при ремонте подвижного состава. Среди других причин, в частности, названы необходимость увеличения фонда оплаты труда, покрытия убытков прошлого года, а также сформировавшийся в текущем году повышенный спрос на ремонт вагонов.
По словам участников СОЖТ, «непрогнозируемое удорожание цен» на услуги вагоноремонтных предприятий существенно влияет на стоимость эксплуатации железнодорожного подвижного состава и как следствие, на стоимость услуг операторов для российских грузоотправителей. Для понимания обоснованности причин роста, а также прогнозирования затрат на содержание вагонного парка, СОЖТ просит ФАС изучить ситуацию с неоднократным повышением цен в 2021 г.
Анализ указанных сведений позволил бы, по мнению участников союза, оценить наличие либо отсутствие неправомерных согласованных действий вагоноремонтных предприятий на рынке услуг ремонта железнодорожного подвижного состава.