Россия продала другим странам вакцин на $713 млн
В июне — августе Россия отправила в зарубежные страны 203,6 т вакцин стоимостью около $410 млн, в то время как с января по май страна экспортировала 159 т на $303,6 млн.
Основной код, по которым поставляют вакцины, — ТН ВЭД 3002200009. По нему же проходит экспорт вакцин от коронавируса, сообщал ранее Минпромторг. Там подчеркивали, что резкий рост экспорта в этом году (в 2020-м это были $9,5 млн) связан как раз с поставками вакцин от коронавируса.
По данным ФТС, Россия отправляет вакцины в основном в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику, на эти страны приходится 60% всех поставок в денежном выражении. В прошлом Казахстан получил вакцин на $4,5 млн, Аргентина — почти на $3 млн, Белоруссия — на $1,1 млн.
Сейчас российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах. В России зарегистрированы также вакцины «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н» и «ЭпиВакКорона». На днях вице-премьер Юрий Борисов заявил, что поставки последней в Венесуэлу могут начаться уже скоро. В сентябре о производстве и поставках «Спутника V» Россия договорилась с Вьетнамом.