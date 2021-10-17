Россия продала другим странам вакцин на $713 млн

Основной код, по которым поставляют вакцины, — ТН ВЭД 3002200009. По нему же проходит экспорт вакцин от коронавируса, сообщал ранее Минпромторг. Там подчеркивали, что резкий рост экспорта в этом году (в 2020-м это были $9,5 млн) связан как раз с поставками вакцин от коронавируса.