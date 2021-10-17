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Россия продала другим странам вакцин на $713 млн

Ведомости

Россия за восемь месяцев продала зарубежным партнерам вакцин общей стоимостью $713,7 млн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом летом экспорт оказался выше, чем в предыдущие месяцы, сообщает РБК со ссылкой на статистику таможенников.

В июне — августе Россия отправила в зарубежные страны 203,6 т вакцин стоимостью около $410 млн, в то время как с января по май страна экспортировала 159 т на $303,6 млн.

Основной код, по которым поставляют вакцины, — ТН ВЭД 3002200009. По нему же проходит экспорт вакцин от коронавируса, сообщал ранее Минпромторг. Там подчеркивали, что резкий рост экспорта в этом году (в 2020-м это были $9,5 млн) связан как раз с поставками вакцин от коронавируса.

По данным ФТС, Россия отправляет вакцины в основном в Аргентину, Казахстан, Индию, ОАЭ и Мексику, на эти страны приходится 60% всех поставок в денежном выражении. В прошлом Казахстан получил вакцин на  $4,5 млн, Аргентина — почти на $3 млн, Белоруссия — на $1,1 млн.

Сейчас российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах. В России зарегистрированы также вакцины «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н» и «ЭпиВакКорона». На днях вице-премьер Юрий Борисов заявил, что поставки последней в Венесуэлу могут начаться уже скоро. В сентябре о производстве и поставках «Спутника V» Россия договорилась с Вьетнамом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных